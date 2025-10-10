Model Y Standard a 39.990: ora è ufficiale







Model Y Standard a 39.990 euro, che diventeranno 28.990 per chi può usufruire del bonus statale massimo in arrivo. Tesla conferma le nostre anticipazioni. Consegne in Italia già da novembre.

Model Y Standard: autonomia 534 km, consumo 13,1 kWh/100 km

È una versione essenziale dell’elettrica più venduta in Italia. La Casa di Elon Musk assicura che mantiene “ciò che conta di più per il conducente. Grande autonomia, versatilità e caratteristiche che garantiscono comodità e intrattenimento per tutti i giorni… Con software impareggiabile e un’efficienza ai vertici e una sicurezza di altissimo livello“. In effetti i dati essenziali sono rassicuranti: consumo 13,1 kWh/100 km e autonomia 534 km WLTP. In questa versione Standard restano diverse funzioni. Come accesso remoto tramite app mobile e il Pianificatore Viaggio con disponibilità dei Supercharger in tempo reale. Oltre a chiave sul telefono, controllo remoto del climatizzatore, modalità Sentinella e Cane.

Con gli incentivi in arrivo prezzi da 28.990 euro

Tesla enfatizza poi la grande capacità di carico, immutata anche in questa versione-base: “Fino a 835 litri di spazio di carico con cinque passeggeri e 2.118 litri con i sedili della seconda fila abbattuti. Ampiezza sufficiente per trasportare biciclette, attrezzature da campeggio o altri oggetti di grandi dimensioni“. Ma quel che più conta in questo momento è che la versione primo-prezzo della Model Y rientra nel tetto massimo degli incentivi in arrivo (42.700 euro). Ponendo le basi per un rilancio di quella che è stata sì l’elettrica più venduta in Italia anche nei primi 9 mesi del 2025. Ma con numeri in netto calo: 4.503 pezzi contro 6.584 dello stessi periodo del 2024. Basteranno le ultime settimane dell’anno per recuperare il gap?

