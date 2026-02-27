





Model Y sette posti a 55.490 euro. Tesla lancia la versione per famiglie numerose della sua auto più venduta, con 600 km di autonomia.

Model Y sette posti con 600 km di autonomia

In assenza di nuovi modelli (e lanci non ne sono previsti), la marca di Elon Musk continua a sfornare nuove versioni delle sue due auto. Dopo aver introdotto la versione più economica della Model Y a fine 2025 e quella più efficiente a inizio anno, ecco l’opzione a 7 posti. Disponibile solo sulla versione Premium Long Range a trazione integrale, con l’aggiunta di una terza fila, con due sedili rivolti in avanti, che si possono abbattere. L’accesso alla terza fila, promette Tesla, “è facile grazie ai pulsanti di accesso posizionati sullo schienale di ciascun sedile esterno della seconda fila. Quando viene premuto il pulsante, i sedili della seconda fila scorrono in avanti e si ripiegano, agevolando l’ingresso e l’uscita”. Model Y 7 posti ha fino a 2.094 litri di volume di carico, con 116 litri di spazio sotto il cofano anteriore e 381 litri dietro la terza fila.

Autopilot di serie, è predisposta per la guida autonoma

Anche in un viaggio con 7 passeggeri, è possibile sistemare due bagagli a mano nel bagagliaio posteriore e due borse grandi nell’anteriore. E quando la terza fila è ribaltata, sono disponibili 894 litri per riporre passeggini, monopattini, lettini pieghevoli o altro ancora. I passeggeri della prima fila hanno un touchscreen da 16”, quelli della seconda fila uno da 8” per intrattenimento e altri comandi dell’abitacolo. Tetto panoramico in vetro e impianto audio, con 15 altoparlanti e 1 subwoofer. Questa nuova versione è già disponibile per l’ordine anche in Italia. È dotata di serie di Autopilot. Ed è predisposta per la funzionalità di Full Self-Driving (Supervised), che verrà abilitata da remoto sui veicoli applicabili una volta approvata dagli enti regolatori locali. Realizzata nella Tesla Gigafactory di Berlino Brandeburgo per il mercato europeo, le consegne ai clienti inizieranno ad aprile.