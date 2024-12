Model Y sempre prima in Europa: la concorrenza aumenta, ma il Suv Tesla resta al comando nelle vendite tra le elettriche e al secondo posto assoluto.

Model Y sempre prima tra le EV e al 2° posto assoluto

Si continua a sentir parlare di crisi dell’elettrico, ma a livello continentale le vendite tengono. Anzi, aumentano leggermente: la quota di mercato è salita in novembre dal 17,0% del 2023 al 17,4% di quest’anno. In totale le BEV immatricolate sono state 183.259 (+1%), con la Model Y nettamente al comando con 17.654 immatricolazioni (+1%). Un numero che garantisce al Suv Tesla il secondo posto assoluto nella graduatoria contutte le motorizzazioni, alle spalle di un modello low-cost come la Dacia Sandero. A livello di gruppi, però, il brand di Elon Musk deve cedere il passo a Volkswagen, che conquista il 26% del mercato delle elettriche. Questo grazie soprattutto all’ottima performance della Skoda Enyaq (9.045 immatricolazioni). Tesla sconta il risultato negativo della Model 3, che segna un -55% nelle vendite di novembre. Il resto della top ten è tutta appannaggio di marche tedesche, fatta eccezione per la solita Volvo EX30, quinta con 5.827 auto vendute.

Le elettriche crescono piano, ancora giù le ibride plug-in

Da notare che le vendite di auto elettriche sono leggermente aumentate nonostante i tonfi di alcuni tra i principali mercati continentali. In Francia il calo è stato del 22%, in Germania addirittura del 25%, in Italia del 16%. Ma a questi dati negativi hanno fatto da contraltare le robuste crescite del Regno Unito (+58%), Olanda (+44%), Norvegia (+30%) e Belgio (+17%). Continuano a calare, invece, le vendite di auto ibride plug-in, scese a quota 82.878 (-8%), meno della metà delle elettriche pure. I dati di novembre, infine, confermano il momento difficile del gruppo Stellantis, con una crisi molto accentuata soprattutto per i marchi italiani. Fiat è stata sopravanzata anche dalla cinese MG e da Cupra, Lancia da da Xpeng. I nuovi prodotti tardano ad arrivare e la concorrenza ne approfitta.