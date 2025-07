Model Y primo prezzo a fine anno: è stato lo stesso Elon Musk a confermarlo durante la presentazione dei conti della prima metà del 2025.

Model Y primo prezzo: solo una versione “povera” o un Suv più piccolo?

Una prima conferma ufficiale era arrivata dal documento che accompagna il conto economico del primo semestre: “Continuiamo ad espandere la nostra offerta di veicoli, comprese le prime costruzioni di un modello più conveniente a giugno, con la produzione in volume prevista per la seconda metà del 2025“. Poi, nell’incontro con la comunità finanziaria, Musk ha aggiunto: “È solo una Model Y. Lasciate che il gatto esca dal sacco“. Lasciando aperte molte domande: come si chiamerà questo modello? E soprattutto: che prezzo e caratteristiche avrà? Il sito americano Electrek sostiene che si tratterà solo di una versione povera della Model Y. Senza “paddone” e altri accessori che si trovano di serie già nella versione più economica, a trazione posteriore, con 500 km di autonomia e prezzo 45.974 euro. C’è invece chi scommette un veicolo a passo corto, con design e nome modificato. Presto sapremo, visto che la produzione delle pre-serie è già iniziata, con le prime consegne ai clienti a fine anno.

Serve una scossa per superare il momento no (anche in Borsa)

Quek che è certo è che Tesla ha bisogno di una scossa per uscire dal momento negativo, confermato dal bilancio con utili in netto calo nella prima metà dell’anno. Le vendite flettono ovunque, speiclamente in Europa e Cina. E la Borsa di Wall Street, che in passato accompagnava ogni parola di Musk con robusti rialzi, dopo l’ultima conference call ha lasciato sul terreno l’8,2%. Dai massimi dell’anno, 428 dollari, il titolo è sceso fino ai 305 attuali. Auto se ne vendono sempre meno, nonostante gli sconti, in Italia pari a 4 mila euro su Model 3 e Model Y. L’unica attività che marcia senza intoppi è la crescita della rete dei Supercharger, sempre più capillare in mezzo mondo. Ma ora clienti e azionisti si aspettano la scossa: vedremo se la Model Y primio prezzo saprà darla.