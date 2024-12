Model Y Performance con 2.300 km

Anno : 02/2024

: 02/2024 Km : 2.300

: 2.300 Stato Batteria : n.d.

: n.d. Luogo: Sesto S.Giovanni (MI)

Model Y Performance con soli 2.300 km vendesi. La propone Valerio, un lettore di Sesto (MI). Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook 'Elettrico Usato' oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it Model Y Performance praticamente nuova (è del febbraio 2024)

Avendo avuto in assegnazione un’auto aziendale, Valerio ha deciso di mettere in vendita la sua Model Y Performance, auto con pochi mesi di vita e solo 2.300 km percorsi. Facendo sapere che le poche ricariche sono state fatte a bassa potenza, in AC, con Wallbox. E che l’auto è sempre stata tenuta nel box. Il venditore aggiunge che “è possibile il subentro nel leasing Privato. In corso con tasso vantaggioso, 2.9%. Rata mensile 510 euro Iva compresa per residue 49 rate. Valore riscatto al termine 26.200 euro. Valore residuo oggi circa 45.500/46.000 euro“. Per contatti si può scrivere direttamente a Valerio alla mail cedrativalerio@gmail.com. Il prezzo richiesto è di 47.500 euro.