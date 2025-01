Model Y nuova versione: com’è, a quanto

Ho Model Y nuova versione: l’atteso restyling è stato svelato da Tesla. Per ora sarà disponibile in una sola versione, la Long Range AWD, con 568 km di autonomia.

Model Y nuova versione: 49.950 euro per la AWD, 568 km di autonomia

Il Suv di Tesla, che anche nel 2024 è stato l’auto elettrica più venduta al mondo, esce completamento rivisto a meno di 5 anni dal lancio. La prima versione ad arrivare sul mercato ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4.3 secondi e una velocità massima di 201 km/h. Il prezzo è di 49.950 euro, anche se sul sito la Casa spinge soprattutto la soluzione rateale, con 10 mila euro di anticipo e 450 euro di rata mensile. Dopo la diffusione delle prime immagini, i fans di Tesla si stanno già dividendo tra favorevoli e contrari al nuovo look, così spiegato dalla marca di Elon Musk: “A differenza di Model 3, le barre luminosa anteriore e posteriore si ispirano al design di Cybertruck e Cybercab. La barra luminosa anteriore introduce un nuovo look distintivo e supporta i fari anteriori adattivi. La barra luminosa posteriore si estende per tutta la larghezza del veicolo… La prima applicazione al mondo di un sistema di illuminazione indiretta a riflessione esterna che proietta la funzione delle luci posteriori su un’applique personalizzata”.

Rumore e fruscio aerodinamico ridotti del 20%

Tesla assicura poi che la riprogettazione degli esterni ha ridotto la resistenza aerodinamica complessiva. Il che, combinato con i nuovi cerchi caratterizzati da un’aerodinamica migliorata e da pneumatici a bassa resistenza, migliora l’autonomia. Quanto agli interni, Tesla spiega che con l’introduzione del vetro acustico su tutte le superfici, abbinato a nuovi materiali insonorizzanti, il rumore esterno è stato ridotto del 22%, il rumore durante la guida su fondo sconnesso del 20% e il fruscio aerodinamico del 20%. Il nuovo vetro low-E riflette anche il 26% in più di energia solare, contribuendo a mantenere la temperatura giusta, se combinato con una climatizzazione più silenzioso ed efficiente. L’arrivo della nuova versione dovrebbe consentire alla Model Y di recuperare la leadeship del mercato italiano, dopo la battuta d’arresto del 2024, anno in cui le vendite sono calate da 8.586 a 7.435 unità. Per ora resterà ordinabile anche la vecchia versione della Model Y, con prezzi che partono da 39.675 euro.