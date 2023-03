Model Y inarrestabile, leader assoluto in Europa

Il taglio dei listin i a 46.900 euro ha dato un’ulteriore spinta alle vendite del Model Y. Il Suv della Tesla è stato l’auto più vendita in assoluto in Europa, con 18.446 immatricolazioni ( +173%) . Davanti ad auto termiche che costano meno della metà, come la Dacia Sandero e la Peugeot 208. Le auto immatricolate complessivamente nel mese sono state poco più di 900.000 (+12%) . Di queste 118.329 sono auto elettriche pure ( +33% ). Un aumento realizzato nonostante la debolezza di quello che è stato nell’intero 2022 il mercato trainante, la Norvegia. Un calo, informa Jato Dynamics, compensato dal fatto che ormai sono 14 i Paesi in cui la quota di mercato delle EV è superiore al 10% . Sono Irlanda, Francia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Portogallo, Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Germania e Svizzera . Una soglia dalla quale resta ben lontana l’Italia, ferma al 3,7% .

Nella top 5 due VW, la 500e e il Model 3

Nella classifica delle elettriche la Tesla Model Y stravince, con vendite superiore di oltre tre volte alla Volkswagen ID.3 (5.375 immatricolazioni). Seguono l’altra VW, la ID.4, a 5.194, la Fiat 500e (4.828) e la Tesla Model 3 (4.635). Quest’ultima, però, continua a perdere quote di mercato e ha accusato una flessione del 49% anche in febbraio. Ottimo risultato per la Volvo XC 40, sesta a quota 4.336, mentre la low-cost Dacia Spring non va oltre il settimo posto a 4.293. Colpisce il fatto che ancora una volta nessun modello Renault entra tra le 10 più vendute. Non c’è la Zoe, a lungo leader, ma non ci sono neppure Twingo e Megane. Tra le ibride plug-in, invece, la Ford Kuga conferma la sua leadership, ma i numeri sono lontanissimi da quelli delle elettriche. In tutto in febbraio se ne sono vendute 65.590, poco più delle metà delle EV.