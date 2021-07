Model Y in consegna in Italia a partire da agosto. L’offensiva Tesla si completa così con un’altra auto in grado di fare grandi numeri, come il Model 3.

Model Y in consegna: c’è chi aspetta da un anno

Le prenotazioni per il crossover di Elon Musk si sono aperte già da un anno e in teoria il Model Y avere dovuto essere già sulle nostre strade. Non è stato così per le lungaggini burocratiche che stanno ritardando l’avvio della Gigafactory Tesla in Germania.Così, anche per non irritare troppo chi l’ha ordinata da tempo, Musk ha chiesto aiuto alla Gigafactory di Shanghai, da cui sono in arrivo i primi Model Y destinati all’Europa. L’imperativo è di consegnarne un buon numero già entro il 30 settembre, chiusura terzo trimestre finanziario dell’anno, per dare un’ulteriore spinta ai conti e al titolo Tesla. Al momento sul sito italiano della Casa il Model Y si può ordinare con consegna a settembre. Ma è chiaro che prima andranno evasi gli ordini di chi già da tempo ha prenotato l’auto, con relativo anticipo.

I prezzi in Italia partono da 55.750 euro, da cui togliere gli incentivi

A differenza del Model 3, il Model Y è disponibile solo in due versioni: manca l’allestimento base, Standard Range, con autonomia e prezzo più limitati. Qui si parte dalla Long Range Dual Motor, a trazione integrale, con 505 km di autonomia, 217 km/h di velocità massima e accelerazione 0-100 km/h in 5,1″. Il prezzo di listino sarebbe di 60.990 euro, ma Tesla al momento pubblicizza un’offerta chiavi in mano a 55.750.Meno incentivi. L’altra versione è la Performance: qui la velocità top sale a 241 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 è ancora più bruciante: 3,7″, una fucilata. Autonomia 480 km. In questo caso il prezzo di listino è 68.990. Quanti sono gli italiani che hanno prenotato l’una o l’altra versione? Tanti, anche se il numero esatto non è stato reso noto, per la maniacale riservatezza di Tesla. Ne sapremo di più a fine settembre. Quel che è certo è che negli USA spesso il Model Y surclassa anche il Model 3 nelle vendite.