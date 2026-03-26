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Anno: 06/2022

Km percorsi: 125 mila

Stato Batteria: n.d.

Città: Imola (BO)

Prezzo: 29.000 euro

Model Y Dual Motor del 2022 con 125 mila km



Ecco il testo dell’annuncio inviato da Michael, un lettore imolese : “Vendo Tesla MY LR DUAL MOTOR in ottime condizioni, perfettamente funzionante. Interni neri, cerchi da “19, mai incidentata. La vendo per passaggio a una Model Y nuova. Possibilità di subentro a finanziamento. L’auto è disponibile da inizio aprile. Batteria: nessun problema”. Il prezzo richiesto è di 29 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail michael.zotti@gmail.com

Vuoi vendere la tua auto? Scrivi a info@vaielettrico.it, indicando mese e anno di immatricolazione, km percorsi, stato delle batteria (se disponibile), località e prezzo richiesto. Con alcune foto.

Le ultime offerte / Renault Megane SW plug-in del 2020

“Vendo Renault Megane Station Wagon Sporter 160 Cv in versione Plug-in Hybrid (E-Tech), allestimento Business. Un’auto perfetta per chi cerca il massimo comfort, spazio per la famiglia o il lavoro. E la possibilità di viaggiare in modalità 100% elettrica nei tragitti quotidiani. Unico proprietario, batteria sempre caricata correttamente in bassa tensione, autonomia in elettrico circa 40 km (batteria da 9,8 kWh netti) Manutenzione regolare secondo pianificazione della casa madre, regolarmente tagliandata presso rete ufficiale Renault (dimostrabile). Consumi ridottissimi grazie al sistema ibrido plug-in da 160 CV. Allestimento Business completo di navigatore touch, sensori di parcheggio anteriori/posteriori, retrocamera, Cruise Control e climatizzatore bi-zona. Bagagliaio ampio e modulabile, perfetto per carichi ingombranti o viaggi lunghi. Cavo di ricarica domestica (Schuko) originale Renault incluso”. Prezzo: 18 mila euro. Contatti: modelx@outlook.it

Le ultime offerte / Smart ForTwo del 2023 con 47 mila km

Camilla mette in vendita la sua Smart ForTwo EQ Pure del gennaio 2023con 47 mila km, che descrive così: “Auto in ottime condizioni, tenuta sempre in garage. Tettuccio panoramico e camera posteriore. Set gomme invernali e estive”. L’auto si trova a Varese. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente alla proprietaria scrivendo all’indirizzo mail calzi.camilla@gmail.com

Le ultime offerte / MG Marvel R Luxury con 27 mila km “Vendo splendida MG Marvel R Luxury (top di gamma) del Giugno 2023, con soli27.000 km. In condizioni impeccabili, fornisco con gomme praticamente nuove invernali e estive. Gode della garanzia ufficiale MG fino al 2030, vantaggio enorme per chi cerca un usato elettrico senza pensieri. È dotata diPompa diCalore (fondamentale per preservare l’autonomia in inverno) e sistema di ricarica rapida. 90KW. Interni da Prima Classe, con sedili Premium in pelle, regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati (rinfrescati) per il massimo comfort in ogni stagione. Audio Immersivo: Sistema audio surround firmato Arkamys. Ambient Lighting: Illuminazione interna a LED personalizzabile. Tetto Panoramico apribile. ADAS Livello 2): Grazie al pacchetto MG Pilot, l’auto offre una guida assistita dilivello 2 avanzata, Cruise Control Adattivo, mantenimento attivo della corsia,frenata d’emergenza automatica, monitoraggio angolo cieco e telecamere a 360°. Pari al nuovo, nessun graffio, pneumatici in ottimo stato , i cerchi hanno qualche segno da parcheggio“. Prezzo: 24 mila euro. Contatti: ambroandroid@gmail.com