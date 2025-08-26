Model Y con 75 mila km

“Vorrei pubblicare il seguente annuncio di vendita sul vostro sito che seguo assiduamente se possibile. Vendo Tesla Model Y tenuta molto bene, total black, doppi cerchi (in lega), doppie gomme, gancio traino, gomme racing 20″, autonomia 490 km, spoiler posteriore, kit pinze freni rosse, protezione portiere posteriori antigraffio, fatturabile 40/60. La macchina ha percorso 75.000 km. Si trova a Trento e chiedo 39.900 Euro“. L’auto è stata immatricolata nell’aprile 2023. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lorismbl2016@gmail.com.

“Vorrei mettere in vendita la mia Tesla Modem Y nera del 08/2023 con km 13.400. Abito in Toscana, a Massa (MS). È un Subentro Leasing con CA Auto Bank. Canoni rimasti 18 ad euro 318,00 Iva compresa. Riscatto a febbraio 2027 euro 25.500,00 Iva compresa totalmente finanziabile a 3/4 anni. La differenza a mio favore prima del subentro la vorrei comunicare solo a chi è veramente interessato, in privato. Tantissimi accessori acquistati aftermarket , compreso copricerchi neri“. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail ricki64l@libero.it .

Le ultime offerte (3) Peugeot e2008 del 2021

“Vendo ottima Peugeot e-2008 causa assegnazione auto aziendale. Allure pack con controllo carreggiata frenata di emergenza, riconoscimento cartelli. Perfetta in ogni particolare, solo un graffio senza ammaccatura in un angolo posteriore di circa 10cm. Tagliandata e con revisione effettuata adaprile.Sostituito il caricatore di bordo con versione aggiornata (queste auto possono avere il caricatore di bordo “on-board-charger” difettoso, che costa 4.000 euro), sostituito (certificato) da Peugeot ufficiale con garanzia 2 anni e nuova versione che ‘non si rompe’ “. Il prezzo richiesto è di 17 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail n.marchesin@gmail.com .

Le ultime offerte (4) BMW iX1 del 2023

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato un lettore di Palermo:“Vendo Bmw iX1 X30 allestimento xLine. 313 cavalli, trazione 4×4, interni chiari. La vendo per passaggio alla Nuova Tesla Model Y“. L’auto è stata immatricolata nel luglio del 2023 e ha percorso 42 mila km. Il prezzo richiesto è di 45 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail samuelemattiabonetti@gmail.com.

Le ultime offerte (5) Volvo EX30 del 2024

Volvo EX30 del 2024 seminuova ( SINGLE MOTOR RWD PLUS) vendesi. La propone Claudio, un lettore di Bergamo. Nella breve descrizione che ci ha inviato parla di auto “con tutti gli otionals possibili, con prezzo finale di 46.370 al nuovo. La richiesta ora è di 32.500 euro (trattabili)”. L’auto ha pochi mesi di vita, è stata immatricolata nel novembre del 2024 e ha percorso km 7.500. “Efficienza batteria al 99,8%“ Per contatti si può scrivere alla mail claudio.calvi@inwind.it.