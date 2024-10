Model Y 7 posti a 51.990 euro. Dal 15/10 Tesla lancia in Europa (con anteprima al Salone di Parigi) una nuova configurazione della sua auto più venduta.

Model Y 7 posti: per le famiglie numerose, con autonomia 533km

Più che lavorare all’introduzione di nuovi modelli, Tesla punta su nuove versioni delle sue auto più vendute, per andare incontro a tutte le esigenze. Per la Model 3 è da poco stata lanciata la versione per chi macina molti km, con 702 km di autonomia. E ora arriva la versione a 7 posti di Model Y, così motivata da Tesla: “Stiamo portando la versatilità a un nuovo livello. La Model Y a 7 posti è l’ideale per le famiglie con bambini, poiché offre la modularità necessaria per ospitare tutti i membri della famiglia, gli amici e tutto il necessario. Rispetto a una Model Y a 5 posti, questa nuova configurazione dell’abitacolo offre una terza fila di sedili, con due sedili rivolti in avanti, che si ripiegano per offrire il massimo spazio di carico”. Questa nuova versione dispone fino a 2.040 litri di volume di carico. L’autonomia è di 533 km WLTP (565 km stimati con cerchi da 19″ di serie).

Ecco come si accede alla terza fila di sedili

Come cambia l’abitabilità interna rispetto alla 5 posti? “L’accesso alla terza fila è facile grazie ai pulsanti di accesso situati sullo schienale dei sedili esterni della seconda fila“, spiega Tesla. “Quando viene premuto il pulsante, i sedili della seconda fila scorrono in avanti e si ripiegano, facilitando l’ingresso e l’uscita. Una volta seduti, i passeggeri della terza fila hanno un comodo spazio per la testa sotto il vetro posteriore e possono ricaricare i propri dispositivi mobili grazie a due prese USB-C… Anche con 7 passeggeri comodamente seduti nell’abitacolo, è comunque possibile sistemare due valigie nel bagagliaio posteriore e 2 borse grandi in quello anteriore. E quando la terza fila è ripiegata, sono disponibili 753 litri per riporre facilmente passeggini, scooter, lettini pieghevoli o 850 pannolini“. Le prime consegne di Model Y Long Range a trazione integrale a 7 posti ai clienti del mercato europeo avverranno entro fine anno.