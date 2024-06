Model S, TC2, Polestar e Xev: settimana flash

Model S Tesla in salute a 692 mila km -TC2, elettrica retrò olandese – Polestar, misure contro le emissioni – La Yoyo al supermercato / Settimana in 4 flash

Model S Tesla: 692 mila km e non sentirli (o quasi…)

692 mila km e non sentirli (o quasi…). L’inglese Paul Curzon è il proprietario di una Tesla Model S del 2016, con la quale lavora come autista per l’azienda Eco Executive Travel. Paul ha utilizzato un video su YouTube (qui sopra) per condividere tutta la sua soddisfazione. Legata anche al fatto che nel suo contratto d’acquisto era compreso l’uso gratuito perenne dei Supercharger. Ergo: Curzon stima un risparmio annuo compreso tra 8.200-11.800 euro, a seconda dell’impiego dell’auto e del chilometraggio. E assicura che l’auto è tuttora in ottime condizioni, nonostante un uso decisamente intensivo e ricariche effettuate quasi sempre al 100%. Quanto all’autonomia assicurata dalla batteria da 90 kWh, Paul stima di avere perso circa 105 km dei 557 iniziali (omologazione NEDC). Quanto all’affidabilità, Curzon assicura di essersi limitato alla “manutenzione preventiva di base“, senza rilevanti imprevisti.

Model S e…/ Debutta la TC2, l’olandesina retro da 300 km di autonomia

Tra i modelli elettrici che partecipano alla 1000 Miglia Green (11-15 giugno), ci sarà anche l’olandese TC2, un’auto che mescola stile rétro e tecnologia moderna. La TC2 è una sportiva cabriolet realizzata a mano, progettata e prodotta nei Paesi Bassi. Con un peso di soli 630 kg, dichiara un’autonomia di oltre 300 km con una singola ricarica. Proprio in queste settimane, l’azienda che produce la TC2, Carice Cars, si prepara a completare il primo lotto di veicoli destinati ai clienti europei. La 1000 Miglia Green di quest’anno è il primo evento pubblico che la vedrà in azione al di fuori dell’Olanda. “La maggior parte dei veicoli che partecipano alla 1000 Miglia risale agli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. Quindi per la 1000 Miglia Green uniremo il mondo automobilistico classico e quello moderno“,spiega Richard Holleman, CEO di Carice Cars. Partner tecnico sarà Apollo Tyres, che ha fornito gli pneumatici Vredestein Sprint Classic.

Polestar abbatte le emissioni nei trasporti in nave

Polestar fa un altro passo nella riduzione delle emissioni della catena di fornitura integrando i carburanti rinnovabili nelle sue rotte di trasporto marittimo. Rotte che rappresentano circa il 75% delle emissioni totali di Polestar. L’azienda sta già gestendo il suo Vehicle Processing Center (VPC) in Belgio con energia elettrica 100% rinnovabile. Il VPC agisce come punto di finitura e preparazione dei veicoli prima della consegna ai clienti europei. Con l’avvio produzione di Polestar 3 e Polestar 4, il carburante rinnovabile sarà inizialmente utilizzato per il 65% del trasporto marittimo dei veicoli prodotti in Asia al VPC di Zeebrugge, Belgio. Polestar prevede poi di integrare i carburanti rinnovabili nei trasporti dagli USA nella seconda metà dell’anno, con l’espansione della produzione di Polestar 3 nella Carolina del Sud. Con l’utilizzo del biocarburante B30 (30% di esteri metilici di acidi grassi – FAME), è possibile ridurre del 20-25% le emissioni di queste rotte rispetto agli oli combustibili tradizionali con zolfo.

La piccola Yoyo ora la compri al supermercato dell’elettronica

Ora la macchinetta elettrica Xev Yoyo si acquista anche al supermercato dell’elettronica, accanto a computer e lavatrici, grazie a un accordo con Euronics DIMO. La Yoyo è disponibile presso punti i vendita di Torino, Via Nizza, Torino Stadio “Area12” e Settimo Torinese “Settimo Cielo Retail Park”. La piccola Xev dichiara un’autonomia fino a 150 km, una velocità massima di 90 km/h ed è guidabile dai 16 anni.“L’introduzione delle auto elettriche Xev Yoyo nei nostri punti vendita DIMO di Torino rappresenta un ulteriore passo verso la sostenibilità sociale e il rispetto dell’ambiente.” commentato Elena Vipiana, titolare di Dimo spa. “Ci sentiamo parte di un cambiamento volto a rendere le nostre città più salubri, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal traffico cittadino.”

Quanti km fai in elettrico con 20 euro di energia? Guarda il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico