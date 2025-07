Model S e X, stop alle vendite: momentaccio per Tesla

Model S e X, stop alle vendite. I due modelli più costosi della gamma Tesla non sono più ordinabili, riducendo quindi a Model 3 e Y la gamma della marca di Elon Musk.

Model S e X fuori dal latino, numeri di vendita risibili

I numeri di vendita erano ormai ridotti al lumicino: in Italia nei primi 6 mesi del 2025 sonos state immatricolate solo 10 Model X. Mentre per la Model S le statistiche Unrae non riportano alcun dato. A livello globale, invece, Tesla ha annunciato 10.394 unità consegnate nello stesso periodo comprendendo anche il Cybertruck, senza specificare quanto abbia pesato quest’ultimo sul totale. Insomma, un business irrilevante rispetto al duo Model 3- Model Y, che complessivamente hanno totalizzato 373.728 consegne (comunque con un forte calo sul 2024). Non si sa se si tratti di una sospensione delle vendite temporanea: al momento la Casa americana si limita a proporre veicoli d’occasione dei due modelli più costosi. Quel che è certo è che si tratta di un altro colpo di immagine a un brand che già non stava attraversando un buon momento, con vendite e fatturato in calo da diversi mesi.

La piccola in arrivo? A giorni capiremo di che si tratta

.

In assenza di commenti da parte di Tesla, non è semplice decifrare i motivi della decisione. Non più tardi di giugno, era stato presentato l’ennesimo piccolo aggiornamento della Model S e della Model X. Ora lo stop agli ordini in Europa, che qualche osservatore collega a problemi di produzione nella fabbrica di Fremont. A questo punto l’attesa si concentra tutta sull’arrivo della piccola Tesla, di cui lo stessi Musk ha parlato nella presentazione dei conti semestrali. Non è ancora se si tratta di una versione più povera della Model Y o se invece sta per arrivare un modello più economico con dimensioni più contenute. Presto sapremo, visto che il patron ha parlato du messa in vendita entro fine anno.

– Leggi anche: Tesla Roadster entro fine 2025, ci siamo davvero?