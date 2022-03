Model 3 vs BMW i4: arbitra Matteo

Model 3 Performance vs BMW i4 e40, arbitra il nostro amico yoytuber Matteo Valenza. Auto diverse, ma prezzi simili. E qualcuno potrebbe essere incerto tra l’una e l’altra. Vi anticipiamo il risultato per quel che riguarda i consumi: sopra i 100 la BMW consuma assai di più. Mentre dai 110 in giù c’è la rivincita BMW. Potete guardarvi il VIDEO qui sotto o scorrere l’articolo.

Model 3 vs BMW i4: auto diverse, prezzi simili

La prima ha meno batteria, 530 km di autonomia e due motori. Mentre la seconda ha più batteria, un solo motore e 590 km di autonomia. Pesano rispettivamente 1.869 kg e 2.050 kg. Entrambe costano circa 75.000 euro. Per questo Matteo ha deciso di metterle a confronto, portandole contemporaneamente in strada. Si parte alla volta dell’Autodromo di Modena, dove poi è previsto un bel fuori programma: un giretto in pista con una Tesla molto particolare. È modificata per partecipare al campionato ETCR 2022. Ma torniamo al viaggio: Matteo e il team approfittano del trasferimento per provare il Model 3 e l’i4 e40 e metterle a confronto. All’esterno la temperatura è di 11 °C, il climatizzatore di entrambe le auto è impostato a 22,5 °C. Alla partenza la Tesla è all’87% di batteria mentre la BMW al 94%. Per arrivare a destinazione i km da percorrere sono circa 150. Tra un commento e l’altro, via radio, Matteo dalla i4 prende in giro i ragazzi alla guida della Tesla, “Cercate di stare al passo…”.

Consumi a confronto: Model 3 più parco alle velocità da autostrada

“Guidate con con modalità nonna, altro che modalità eco!”, scherza Matteo. Entrambe le auto vengono portate ad una velocità di 130 km/h: dopo 33 km la i4 ha consumato 21,6 kWh/100 km, la Model 3 20,1 kWh/100 km. Nel primo tratto autostradale di 50 km, il consumo medio della Tesla è stato di 20,5 kWh/100 km, la BMW di 22 kWh/100 km. Si alza un po’ l’asticella della velocità. A 145 km/h, dopo 12 km la BMW ha consumato 26 kWh/100 km, la Tesla 22,7 kWh/100 km. Il consumo della Tesla è nettamente inferiore, 4 kWh di differenza. Matteo è veramente sorpreso del risultato. Incidono il peso maggiore della BMW e l’aerodinamica delle auto. È il momento di salire a 150 km/h. Dopo 10 km, la i4 ha consumato 27,7 kWh/100 km, Model 3 dopo 11 km solo 24,5 kWh/100 km. Il nostro amico Youtuber è senza parole, non si aspettava proprio questo risultato.

Model 3 vs BMW i4: a velocità più basse c’è la rivincita tedesca

Nel viaggio di ritorno c’è lo scambio di vetture. Matteo sale a bordo della Tesla Model 3 e i ragazzi sulla BMW i4. Il navigatore avvisa Matteo che deve fermarsi a ricaricare perché il 43% della batteria non basta per raggiungere la destinazione. La BMW è al 52%, l’auto non segnala niente in particolare. Dopo 10 km dalla partenza, ad una velocità media dei 110, i consumi sono: Tesla 21,1 kWh/100 km e BMW 18,4 kWh/100 km. Model 3 è al 39% di batteria mentre l’i4 al 49%. A 90 km/h, dopo 10 km, sia Tesla che BMW hanno consumato 14,2 kWh/100 km. Alla destinazione mancano 104 km e il sistema informa Matteo che con il 34% di batteria può percorrere ancora 153 km. Il nostro amico Youtuber è un po’ sorpreso, visto che il navigatore precedentemente aveva segnalato l’urgenza di ricaricare. L’indovinometro segnala 72 km all’arrivo e Matteo dovrebbe riuscire ad arrivare con l’8%, visto che al momento la batteria è al 16%. La BMW i4 ha ancora il 29% di batteria. Negli ultimi 45 km, alla velocità di 90 km/h, Model 3 ha consumato 15,1 kWh/100 km, l’i4 14,6 kWh/100 km. È strano che Tesla sia più virtuosa alle alte velocità, ma non a 90 km/h. Forse questo dipende dal fatto che le batteria si sono scaldate? Matteo non ne è sicuro. Comunque: entrambe le vetture riescono ad arrivare a destinazione e nessuno è dovuto scendere per spingere l’auto!

