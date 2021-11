Model 3 versione base: l’autonomia sale a 491 km. Tesla ha aggiornato i suoi listini: il prezzo rimane poco sotto i 50 mila euro (49.990), ma il range aumenta.

Model 3 versione base: scompare il nome Standard Range e ora…

L’auto elettrica è un work in progress e, tra tutte le marche, Tesla è quella che corre più veloce. Al suo apparire in Italia, due anni fa, quella che fino a ieri si chiamava Model 3 Standard Range (ora è Model 3 e basta) dichiarava 410 Km. Poi si è passati a 448 e ora si sfiora quota 500. È vero che nel frattempo la batteria (ora una LFP prodotta da CATL) è passata da 55 a 60 kWh, ma non bastano 5 kWh a giustificare un balzo in avanti così consistente. Peraltro il metro di misurazione è rimasto sempre lo stesso, lo standard di omologazione WLTP. E colpire è l’efficienza della più venduta delle Tesla (nonché auto elettrica più immatricolata al mondo): siamo a 8,183 km/kWh. Anche perché non stiamo parlando di una macchinetta: sulla bilancia segna circa 17 quintali di peso, con prestazioni di un certo tipo. Tipo accelerazione da 0 a 100 in 6,1 secondi e 225 km/h di velocità massima.

L’hanno già acquistata oltre 10 mila italiani

Tanto per dare un raffronto: la Volkswagen ID.3 nella versione Pro S con batteria da 77 kWh dichiara 544 km di autonomia. Siamo a 7,064 km/kWh, per un’auto di taglia più contenuta. Questo continuo lavoro di miglioramento, a prezzi invariati (con l’incentivo statale il prezzo è 45.990), è alla base del crescente successo del Model 3. Proprio con il mese di novembre la più venduta delle Tesla arriverà a superare le 10 mila consegne in Italia (è in vendita da due anni). Di queste, 4.514 sono state immatricolate nei primi 10 mesi del 2021. Oltre alla versione base, restano in listino altre due opzioni: