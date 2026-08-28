





Model 3 versione base a 572 km di autonomia: Tesla non lancia nuovi prodotti, ma continua a migliorare la gamma in vendita.

Model 3 versione base: il prezzo resta 37.976

Il miglioramento è notevole: sono 38 km in più, dato che si passa dai 534 km garantiti finora (WLTP) a 572. Con un prezzo sempre concorrenziali per auto di queste dimensioni e prestazioni, ovvero 37.976 euro per un’auto che accelera da 0 a 100 in 6,2 secondi. Un risultato conseguito grazie a consumi molto contenuto, 12,2 kWh ogni 100 km, ovvero poco meno di 8,2 km percorsi con un kWh. Com’è stato possibile? Con l’adozione di nuovi pneumatici, prodotti da Giti, un’azienda di Singapore. Tesla fa sapere che le nuove gomme “offrono un’eccellente tenuta di strada e una bassa resistenza al rotolamento”. Vederemo nei prossimi mesi se la cura vitaminica nell’autonomia sarà sufficiente per risollevare le vendita di questa Tesla. Nei primi 7 mesi del 2026 la Model 3 è scesa in 6° posizione, con 3.706 auto immatricolate.

Più autonomia anche per la R5 e la ID.4 Tiguan

Un po’ tutti i costruttori, comunque, stanno affinando l’autonomia dei loro modelli, con range sempre più convincenti. La Renault per esempio, ha appena annunciato che il range della R5 (versione con batteria da 52 kWh) passa da 410 a 430 km. In questo caso il miglioramento è dovuto a miglioramenti aerodinamici (anche con nuovi specchietti retrovisori) e all’ottimizzazione dell’elettronica della batteria. La Volkswagen, dal canto suo, sta per lanciare la versione completamente rivista della sua ID.4, che aggiusterà il nome diventando ID.4 Tiguan. Oltre ai miglioramenti estetici ci si aspetta un bel ritocco nei km che si percorrono a batteria piena.