Model 3 versione base a 34 mila euro: confermato

Model 3 versione base (Standard) a 34.015 euro: Tesla ha svelato prezzo e caratteristiche, con uno sconto immediato valido fino al 31 marzo.

Model 3 versione base: 534 km di autonomia, 0-100 in 6,2″

Le consegne inizieranno a febbraio e il prezzo è decisamente invitante. Studiato per consentire a Tesla di rilanciarsi nel 2026 dopo i cali di vendita accusati quest’anno. A questo punto la gamma è composta da 4 versioni, con la Performance al top a 57.490. Nel presentare la Standard, Tesla parla del “suo veicolo più conveniente di sempre”. Un’auto essenziale (ma non povera) “con consumo WLTP di soli 13,0 kWh/100 km: inferiore a quello di molti veicoli più piccoli pensati per l’uso in città”. Tutt’altro che trascurabili l’autonomia, 534 km WLTP, e l’accelerazione: da 0 a 100 km/h in 6,2″. Tesla fa presente che “è più veloce di molte berline a prestazioni elevate. Senza sacrificare comfort e spazio interno, né aumentando i costi di gestione”. Con poca manutenzione e nuovi cerchi Prismata da 18” che aiutano a ridurre i consumi.

Allestimento più spartano: che cosa c’è di serie

La Model 3 Standard è poi dotata di diverse funzioni. Tra cui l’accesso remoto tramite app mobile e il Pianificatore Viaggio con l’indicazione della disponibilità dei Supercharger in tempo reale. Più una varietà di opzioni di gioco e intrattenimento, la chiave sul telefono, il controllo remoto del climatizzatore, le modalità Sentinella e Cane. Quanto ai comandi vocali, sono utilizzabili per saltare i brani, cambiare podcast, regolare la temperatura dell’abitacolo o ripianificare la navigazione. Il portellone elettrico con apertura automatica ha uno spazio di 682 litri nel bagagliaio con 5 passeggeri e fino a 1.659 litri con la seconda fila abbattuta. Capacità di traino fino a 1.000 kg. A bordo una telecamera frontale mostra sul display centrale una visuale ampia dell’area circostante. Di serie Autopilot e predisposizione hardware per Full Self-Driving (Supervised).