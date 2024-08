Model 3 primo prezzo in arrivo? Tesla sta saggiando sul mercato messicano una versione più spartana del suo modello meno costoso. Arriverà anche da noi?

Model 3 primo prezzo: se arriva la versione base messicana si scende a 38 mila euro

Non è un momento facile per Tesla: nel 2024 le vendite sono in calo e si continua a vociferare di una versione ancora più economica della Model 3. Non un semplice taglio del listino, già praticato più volte, ma un allestimento più povero, comunque in grado di assicurare una velocità massima di 201 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi. Con 438 km di autonomia secondo l’omologazione EPA, molto più severa del nostro WLTP. Nel paese del Centro America, Tesla propone questa versione a 749.000 pesos, con un calo equivalente a circa 3 mila e 600 euro rispetto al listino precedente. In Italia si potrebbe dunque ipotizzare un prezzo di 38.390 euro, rispetto ai 41.990 dell’attuale versione d’attacco. Meno eventuali incentivi (in questo momento da noi non disponibili).

Ecco che cosa è stato tolto per tagliare il listino

Che cosa manca dunque in questa versione basica? È sull’interno che si è lavorato per sottrazione. I sedili sono realizzati in tessuto, con il grigio come unico colore disponibile. È stato eliminato lo schermo per i passeggeri posteriori, sostituito da una semplice presa d’aria a due vie e da due prese USB-C. I sedili e il volante non sono più riscaldati e non è più possibile avere una luce di colore personalizzata: disponibile solo la luce bianca. Tutti rimaneggiamenti che poco tolgono alla godibili di un’auto che già oggi ha un prezzo decisamente competitivo rispetto alla concorrenza. E se nel 2025 arrivasse la versione messicana, con nuovi incentivi, diventerebbe ancora più appetibile…

