Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Anno: 03/2021 Km: 66 mila

Stato Batteria: n.d. Luogo: Venezia Prezzo: 29.500 euro

MOdel 3 LR 2021 con 66 mila km vendesi. La propone Simone, un lettore di Venezia . Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Model 3 LR 2021 con 66 mila km a 29.500 euro

“Vendo Tesla Model 3 Long Range Dual Motor a trazione integrale. Immatricolazione: 03/2021, km: 66.000. Dotazione accessori originali: DV4W | Dual Motor a trazione integrale. IPB0 | Interni Nero totale Premium. MT315 | Long Range a trazione integrale. PPSW | Vernice bianco perla micalizzato. PRM31 | Interni Premium. SC04 | Accesso alla rete Supercharger a pagamento. TW01 | Gancio di traino rimovibile. W40B | Cerchi Aero v2 da 18″. W40B | Pilota automatico. All weather liner per interni. All weather liner per trunk/frunk. Homelink (dispositivo di apertura automatica cancello/garage). Set bulloni antifurto cerchi. Tendina rimovibile interna, sedili anteriori. Tendina rimovibile interna, sedili posteriori. Wall connector seconda generazione“.

“Autonomia 500 km, revisione appena eseguita”

“Dotazione accessori non originali: Adattatore L per connettore elettrico gancio traino. Organizer console centrale. Organizer portaoggetti. Pedaliera alluminio con poggiapiede. Protezione touch screen Spigen, lucida. Revisione eseguita 03/2025. Bollo esente sino al 2026. Autonomia elettrica: 500km. Capacità massima batteria 70kWh. Manutenzione certificata Tesla. Garanzia batterie e motori fino al 02/2029 oppure 192000 km.. Mai incidentata, sempre conservata in garage, ottime condizioni. Dotazione accessori originali completa, incluse borse e cavi per caricabatterie domestico. Eventuale vendita abbinata portabici Thule Easyfold Xt 934 da 3 Bici + Accessori (750 euro). Si prega di non chiedere sconti, la vendita non è svolta a scopo di business. Ad eccezione di eventuali garanzie espressamente menzionate, non ne sono previste altre: la vendita non prevede reso o altre responsabilità del venditore“. Per contatti: esseciao@gmail.com

Le vostre auto usate in vendita raccontate sul nostro canale YouTube da Edoardo. Ma potete essere voi a illustrarle mandando un breve video a info@vaielettrico.it