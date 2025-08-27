Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il27 Agosto 2025
0

Model 3 LR 2019

3 min

  • Immatricolazione: 06/2019
  • km percorsi: 232.000
  • Stato batteria: 90%
  • Località: Venezia
  • Prezzo: 16.000 euro

Model 3 LR 2019 con 232 mila km a 19 mila euro

Model 3 lr 2019

https://www.vaielettrico.it/model-y-con-75-mila-km/Model 3 LR 2019 con 232 mila km vendesi a Venezia. Per i vostri annunci scrivete ainfo@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sitoUsato.Vaielettrico.it. In basso le ultime offerte pubblicate.

 

Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Roberto, un lettore veneziano: “Vendo Tesla Model 3 Long Range AWD in condizioni ottime. Dotata di pacchetto opzionale originale Acceleration Boost (valore 1.800 euro), pneumatici Pirelli PZero4 (2025) al 75% e treno invernale Continental. Cerchi in lega 19″, interno premium e pedaliera Performance. Check batteria 90%.  Tenuta sempre in garage e caricata sempre in AC, tranne nei lunghi viaggi“. Il prezzo richiesto è di 16 mila euro. Per contatti potete scrivere allindirizzo mail roberto.santolamazza@gmail.com.

 Le ultime offerte (1) Tesla Model Y con 75 mila km

Model 3 LR 2019

“Vendo Tesla Model Y tenuta molto bene, total black, doppi cerchi (in lega), doppie gomme, gancio traino, gomme racing 20″, autonomia 490 km, spoiler posteriore, kit pinze freni rosse, protezione portiere posteriori antigraffio, fatturabile 40/60. La macchina ha percorso 75.000 km. Si trova a Trento e chiedo 39.900 Euro“. L’auto è stata immatricolata nell’aprile 2023. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail lorismbl2016@gmail.com .

Le ultime offerte (2) Tesla Model Y 2023

Model Y con 75

Vorrei mettere in vendita la mia Tesla Modem Y nera del 08/2023 con km 13.400. Abito in Toscana, a Massa (MS). È un Subentro Leasing con CA Auto Bank.  Canoni rimasti 18 ad euro 318,00 Iva compresa.  Riscatto a febbraio 2027 euro 25.500,00 Iva compresa totalmente finanziabile a 3/4 anni.  La differenza a mio favore prima del subentro la vorrei comunicare solo a chi  è veramente interessato, in privato. Tantissimi accessori acquistati aftermarket , compreso copricerchi neri“. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail ricki64l@libero.it .

Le ultime offerte (3) Renault Twingo del 2022 con 63 mila km

Tesla Model Y 2023

Renault Twingo del 2022 (settembre) con 63 mila km vendesi. La propone Francesco, un lettore di Pisa, che specifica che si tratta della versione Intense, full optional, con tutti i tagliandi fatti. Il prezzo richiesto, 10 mila euro, è leggermente trattabile. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail  ponteunabolsa@hotmail.com . Oppure, per altre informazioni, a info@vaielettrico.it .

Le ultime offerte (3) Peugeot e2008 del 2021

Renault Twingo del 2022

Vendo ottima Peugeot e-2008 causa assegnazione auto aziendale. Allure pack con controllo carreggiata frenata di emergenza, riconoscimento cartelli. Perfetta in ogni particolare, solo un graffio senza ammaccatura in un angolo posteriore di circa 10cm. Tagliandata e con revisione effettuata adaprile.Sostituito il caricatore di bordo con versione aggiornata (queste auto possono avere il caricatore di bordo “on-board-charger” difettoso, che costa 4.000 euro), sostituito (certificato) da Peugeot ufficiale con garanzia 2 anni e nuova versione che ‘non si rompe’ “. Il prezzo richiesto è di 17 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail  n.marchesin@gmail.com .

 Le ultime offerte (5) BMW iX1 del 2023

Renault Twingo del 2022

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato un lettore di Palermo:Vendo Bmw iX1 X30 allestimento xLine. 313 cavalli, trazione 4×4, interni chiari. La vendo per passaggio alla Nuova Tesla Model Y“. L’auto è stata immatricolata nel luglio del 2023 e ha percorso 42 mila km. Il prezzo richiesto è di 45 mila euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail samuelemattiabonetti@gmail.com.

TAG: Model 3 LR 2019

Redazione
il27 Agosto 2025
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Display pazzerello in una Volkswagen ID.3

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!