Model 3 Highland: un anno di consumi

Il consumo vero quindi, che comprende tutte le voci possibili, sia di guida sia di perdite, ammonta a 13.70 kWh/100 km (quindi 137 Wh/km). Ciò nonostante, la spesa media in questi 12 mesi ammonta a circa 3,33 euro ogni 100 km (3.3 cent/km). A novembre ho aderito alla fornitura Eon specifica per la ricarica di auto elettriche: permette di avere il prezzo al kwh in F3 fissato a 0,185 euro, contro 0.25/kWh in F3 medi spesi in precedenza. Nello stesso mese, peraltro, ho fatto installare nella mia unità abitativa un impianto fotovoltaico che comprende 8 kW di pannelli, 6 kw di inverter ibrido e 15 kwh di batterie di accumulo. Spero di riuscire a portare le spese di ricarica a circa 2 euro/100 km. ATTENZIONE: questi dati sono reali, registrati scrupolosamente ad ogni ricarica alla wallbox di proprietà o alle colonnine pubbliche, non sono truccati in alcun modo. Riesco ad ottenere risultati simili principalmente grazie all’efficienza dell’auto, alla mia attenzione allo stile di guida e alla tipologia di strada che percorro maggiormente.

Avviso ai detrattori seriali: non comprate un'elettrica… A voi le conclusioni, ma concedetemi una provocazione ai detrattori seriali. PER FAVORE, NON comprate l'auto elettrica: c'è bisogno di qualcuno che paghi il bollo al posto mio. Che paghi le accise sul carburante al posto mio, che mantenga le officine che lavorano con i tagliandi che io non faccio. Che stia fuori dalle ztl e paghi i parcheggi in alcune città al posto mio. Grazie Vaielettrico.it per il lavoro che fate, dando l'opportunità agli utenti di portare testimonianza su un tipo di mobilità che ha meno limiti di quelli che la gente (non tutta per fortuna) pensa. Si tratta di informarsi molto bene e con una buona dose di APERTURA MENTALE, perderci molto tempo, studiare, ascoltare quello che dicono i possessori e gli scienziati. Di avere qualche risparmio da parte (anche se a tal proposito di cose ce ne sarebbero da dire parecchie…). E di buttarsi, perchè le BEV sono molto più gestibili di quanto possiate solo immaginare.