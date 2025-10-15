Model 3 da 750 km a 31.690 euro (con l’incentivo)







Model 3 da 750 km di autonomia a 31.690, con l’incentivo massimo in arrivo di 11 mila euro. Lo annuncia Tesla. Ribassando il prezzo anche di questa versione per farla rientrare nel limite massimo di 42.700 euro.

Model 3 da 750 km: 14.300 euro in meno, tra sconto e bonus

Quando entreranno in vigore questi benedetti incentivi non si sa ancora, visti i ripetuti slittamenti. In compenso c’è una buona notizia. I costruttori ribassano i prezzi delle auto più costose per farli rientrare nel tetto imposto dal ministero. E Tesla è la più attiva, con tre interventi:

Model 3 a trazione posteriore a partire da 24.990 euro

Model 3 Long Range a trazione posteriore a partire da 31.690

Model Y Standard a partire da 28.990

L’ultimo taglio riguarda appunto la Model 3 Long Range a trazione posteriore, il cui prezzo di partenza è ora di 42.690, dai da 45.970 precedenti. Un ribasso di oltre 3 mila euro che si aggiunge appunto allo sconto statale. Facendo sì che i più fortunati, fruitori del bonus massimo, pagheranno quest’auto da 702 km di autonomia 14.300 euro in meno. Par di capire, comunque, che il nuovo prezzo di partenza ribassato riguardi anche chi al bonus non ha diritto.

I 5 passi da seguire per concretizzare l’ordine

Tesla fa sapere poi di avere aperto una sezione del sito dedicata a chi acquista con l’incentivo. Qui è possibile registrarsi fin d’ora, per poi seguire questa procedure per concretizzare l’ordine:

Richiedere l’incentivo sul sito web del ministero Effettuare l’ordine Tesla e assicurasi di selezionare Contanti o Maxirata come metodo di pagamento nell’app Tesla Inviare i documenti richiesti al consulente per la consegna Controllare l’incentivo approvato nell’Accordo ordine Completare le attività di pre-consegna nell’account Tesla per prepararsi per la consegna. Il veicolo da rottamare dovrà essere consegnato a Tesla lo stesso giorno in cui si ritira il nuovo veicolo.