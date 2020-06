Model 3 cinese con batterie CATL: un milione di miglia senza cobalto

Via libera del governo cinese alla produzione del Tesla Model 3 con batterie LFP (litio-ferro-fosfato o LiFePO4) fornite dal gigante cinese CATL (Leggi anche). Dallo stabilimento Giga Shanghai usciranno quindi Model 3 profondamente diverse da quelle prodotte finora (con chimica NCM, nichel, cobalto manganese). Più economiche, più longeve e senza cobalto. E’ la prima volta che un’auto ad alte prestazioni utilizza celle di questo tipo, fin qui ritenute inadatte a causa della bassa densità energetica.

CATL trova la quadra delle chimica LFP

Tuttavia nell’ambito del ciclo di approvazione NEDC (attualmente in disuso in Europa, ma ancora in vigore in Cina), il Model 3 con batterie CATL presenta un’autonomia di 468 km per carica. Superiore ai 445 km dalla Serie 3 Standard Range Plus RWD prodotta fin qui in Cina con celle NCM 811 di LG Chem. Ciò significa che CATL è riuscita ad ottenere per le sue celle LFP una densità energetica molto vicina a quella delle celle tradizionali prodotte dalle aziende rivali LG Chem e Panasonic. Potrebbe essere l’inizio di una rivoluzione nella tecnologia delle batterie per auto.

Pesano di più ma costano molto meno La densità di energia a livello di pacco batteria assemblato è stimata per la nuova Model 3 made in China in 125 Wh/kg. Al momento, la sua capacità è sconosciuta, anche se dovrebbe essere tra 50 kWh e 60 kWh (quindi il peso complessivo tra i 4 e i 500 kg. Il consumo approvato è di 12,6 kWh per 100 km (NEDC), mentre la velocità massima è di 225 km/h. Il motore elettrico produce 275 CV (202 kW) con 404 Nm di coppia, mentre il peso a vuoto è di 1.745 kg. Questa versione costa 291.800 yuan (36.480 euro) prima dei sussidi statali e 271.550 yuan (33.948 euro) dopo i sussidi.

Più economica, ma soprattutto più sostenibile per l’assenza di cobalto, e più longeva poichè la chimica LFP arriva facilmente a sopportare 3-4 mila cicli di ricarica. Vorrebbe dire più di un milione di miglia e oltre 16 anni di vita utile senza significative perdite di prestazioni. Esattamente ciò che aveva promesso il presidente di CATL Zeng appena una settimana fa.

Le batterie LG Chem con celle NCM 811 continueranno ad essere utilizzate nel Model 3 RWD Long Range, che ha recentemente iniziato la produzione Giga Shanghai. Questo modello raggiunge un’autonomia di 668 km NEDC.

Domanda: arriveranno in Occidente?

Le batterie LFP del Model 3 saranno infine più sicure poichè meno soggete a riscaldamento e al rischio di incendio. Alla luce di tutto ciò vien da chiedersi se in futuro verranno utilizzate anche sulle Tesla Model 3 vendute in Occidente . Il fatto che CATL stia costruendo uno stabilimento proprio in Germania dove sorgerà la Gigafactory Tesla europea è un inidizio. Potrebbe essere questo l’annuncio che Elon Musk tiene in serbo per il tanto atteso, e ancora non fissato, Battery Day di fine giugno?