Model 3 a 36.975 euro: in assenza di incentivi statali, Tesla ha limato di nuovo il prezzo della sua più abbordabile, nella versione a trazione posteriore (RWD).

Model 3 a 36.975 euro con 4 mila euro di sconto

Non sono solo le citycar a tagliare i prezzi in un anno che si presenta complicato per le elettriche. Vi abbiamo dato conto dei ribassi della Dacia Spring (che ora parte da 14.900 euro) e della Leapmotor T03 (da 15.500). Adesso ci segnalano che muove nuovamente anche Tesla, riportando il suo modello entry-level appena sotto i 37 mila euro. Con 4 mila euro di sconto secco della Casa. È un importo decisamente competitivo, perchè stiamo parlando di un’auto con 513 km di autonomia, 201 km/h di velocità massima e 6,1 secondi nell’accelerazione da 0 a 100. Importo studiato per far sì che la Model 3 mantenga anche nel 2025 il primato di vendite nell’elettriche conseguito nell’anno che ci lasciamo alle spalle, con 7.493 immatricolazioni in Italia. L’altro modello di punta della marca di Elon Musk, la Model Y, dovrebbe rilanciarsi grazie al restyling in arrivo nei prossimi mesi anche nella Penisola.

E ora c’è attesa per le contromosse dei competitor

Si tratta di una mossa benvenuta non solo per i tanti interessati ad acquistare un’auto Tesla. Ma anche perché quando taglia il leader di mercato è lecito aspettarsi che anche la concorrenza corra ai ripari. Tanto più in un anno in cui, se non aumenta la quota di auto elettriche sul totale venduto (al 20% circa), i grandi marchi vanno incontro a pesanti multe da parte della UE. Il fatto è che, a quesi livelli di prezzo, i competitor rischiano di essere spiazzati. La Renault Megane, per esempio, ha una versione d’attacco con un listino molto vicino al nuovo prezzo della Model 3, 38.050 euro. Ma ha una potenza di picco di 131 Cv, contro i 283 della Model 3. E ricarica al massimo a 130 kW, contro i 170 della Tesla, che peraltro vanta un’accelerazione 0-100 molto più rapida (6,1 secondi contro 9 secondi). Oltre ad essere un’auto di dimensioni ben maggiori, lunga 472 cm. contro 420.

