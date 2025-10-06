Model 3 a 24990: sconto Tesla anche con gli incentivi







Model 3 a 24990 euro. Tesla conferma lo sconto di 4 mila euro per la sua auto meno costosa anche con l’arrivo degli incentivi.

Model 3 a 24990 euro: all’incentivi statale si somma lo sconto

Quando arrivano gli incentivi statali normalmente gli sconti si diradano. Tanto più se, come per i bonus in arrivo il 15 ottobre, gli importi sono molto generosi. Parliamo di 11 mila euro per chi ha un ISEE fino a 30 mila euro e di 9 mila per chi è sotto i 40 mila. Tesla, che non attraversa un momento felice nelle vendite, ha scelto invece di confermare fino al 31/12 lo sconto di 4 mila euro in vigore nelle ultime settimane. Il che farà sì che gli acquirenti che possono usufruire del bonus massimo potranno acquistare una Tesla Model 3 con uno sconto di 15 mila euro. Quindi 24.990 euro invece di 39.990, il 37,5% in meno. Tesla rivendica che è super-competitivo non solo il prezzo: “Chi compra beneficia di un costo di proprietà tra i più bassi sul mercato“. Con manutenzione ridotta al minimo e nessuna revisione annuale obbligatoria.

C’è invece chi, come l’Audi, lancia una Q4 primo-prezzo

La marca di Elon Musk non è l’unica a muoversi in questa direzione. C’è chi, pur di rientrare nel tetto massimo di valore dell’auto previsto per usufruire degli incentivi (42.700 euro), taglia drasticamente il prezzo. L’Audi Q4, per esempio, finora era a listino con un prezzo di partenza di 49.900 euro. La Casa tedesca ha annunciato “l’arrivo di una serie speciale derivata dalla variante d’ingresso 40 e-tron da 204 CV“. E che il prezzo scende così a 42.690 euro, ovvero 10 euro sotto il limite massimo. Il ribasso in questo caso è di 7.210 euro, che si unisce all’incentivo statale. Dando la possibilità di acquistare il Suv della marca tedesca con 31 mila euro. Sempre se si ha diritto all’incentivo massimo di 11 mila.