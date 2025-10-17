Model 3 a 240mila km: bilancio di un anno

Model 3 a 240mila km. Si tratta della versione Performance, immatricolata nel 2019, che Gianluca ha preso usata un anno fa. E di cui raccontò qui i primi 100 giorni della nuova vita con il secondo proprietario. Ora su LinkedIn nuovo aggiornamento con tutti i numeri di ricarica, consumi e confronto col diesel.

Model 3 a 240mila km: ecco quanto ho consumato e speso per gli ultimi 22.775

“Ecco gli aggiornamenti a esattamente 12 mesi dall’acquisto della mia prima Tesla, una Model 3 Performance del 2019, usata. Ad oggi con oltre 240.000 km e Full Self-Driving (FSD) completo. L’ho acquistata in sostituzione della mia Mini Countryman 1.6 diesel del 2015 (con 150.000 km) e la condivido con i miei genitori. In questi 12 mesi abbiamo percorso 22.775 km, con 2 viaggi europei (Spagna e Alsazia/Foresta Nera) e numerosi spostamenti in Italia. Per un totale di 275 ore di guida. Confronto con la Mini Countryman Diesel? Aveva un consumo di 16,5 km/L. Per percorrere 22.775 km, sarebbero stati necessari 1.380,3 litri di carburante (22.775 / 16,5).

Quanto ho risparmiato rispetto alla Mini Countryman diesel

Utilizzando i prezzi medi ufficiali della benzina (1,710 €/L) e del diesel (1,641 €/L) i costi con la Mini sarebbero stati: Benzina: 1.380,3 × 1,710 = 2.360,31 €. Diesel: 1.380,3 × 1,641 = 2.265,33 €. Rispetto alla Mini Countryman diesel (e a un’ipotetica versione a benzina), il risparmio è stato:

Rispetto al diesel:

2.265,33 – 1.474,57 = 790,76 €

Percentuale: (790,76 / 2.265,33) × 100 ≈ 35%

Rispetto alla benzina:

2.360,31 – 1.474,57 = 885,74 €

Percentuale: (885,74 / 2.360,31) × 100 ≈ 38%

Con le altre voci (bollo, parcheggi…) ho speso in meno circa 950 euro

Altri risparmi? Con la Tesla, ho azzerato i costi di: 1) ZTL: a Roma possono superare i 2.000 €/anno (esclusi dal calcolo totale per prudenza). 2) Parcheggi su strisce blu: stimati a 50 € (valore conservativo). 3) Bollo auto: per la Mini era 220 €/anno. Per la Tesla, dopo 5 anni, il bollo è al 25% (1/4 del bollo pieno). Supponendo un bollo pieno di 440 € (ipotesi per una vettura da 513 cv), il bollo Tesla è stato 110 € (440 × 0,25). Risparmio sul bollo: 220 – 110 = 110 €. Risparmio totale stimato: 790,76 (diesel) + 50 (parcheggi) + 110 (bollo) = 950,76 €. Ulteriori vantaggi. Ricarica domestica: nel periodo analizzato, il costo medio dell’energia era 0,29 €/kWh. Da giugno, con un nuovo contratto, è a 0,24 €/kWh, con risparmio di 0,05 €/kWh. Per i 2.694,88 kWh ricaricati a casa (60% di 4.491,46 kWh), risparmio futuro di circa 134,74 € su base annua

Model 3 a 240mila km: ancora perfetta, ho fatto viaggi in tutta Europa senza problemi

Prestazioni e piacere di guida? Con 513 cv, la Tesla Model 3 Performance è stata perfetta per viaggi in tutta Europa senza problemi. Reinvestimento del risparmio: il denaro risparmiato è stato reinvestito nella vacanza estiva del 2025! Conclusione: un’auto elettrica come la Model 3 Performance, pur energivora, permette risparmi significativi. Soprattutto ricaricando a casa. Con i nuovi modelli, il risparmio potrebbe essere ancora maggiore. Fatti, non parole!”.

