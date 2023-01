Moda dei Suv al tramonto? Con l’elettrico…

Moda dei Suv al tramonto? I dati di vendita sembrano dire il contrario, ma il n.1 della Citroen, Vincent Cobée ne è convinto, con l’affermarsi dell’auto elettrica.

Moda dei Suv finita? “Pesano e consumano troppo”

Stanno facendo discutere le affermazioni fatte dal top manager del Gruppo Stellantis al settimanale inglese Auto Express. “Il mondo dei SUV è finito“, ha spiegato Cobée, pur premettendo che in questo momento “i numeri non mi dicono che ho ragione“. Il progressivo allontanarsi dei produttori dai veicoli a ruote alte sarà dovuto all’aerodinamica. “Su un veicolo elettrico a batterie, se la tua aerodinamica è scadente, la penalizzazione in termini di autonomia è enorme. Si possono perdere 50 km tra una buona e una cattiva aerodinamica. E tra un SUV e una berlina si parla molto facilmente di 60/70, fino a 80 km”. Alcuni media hanno ripreso le parole di Cobée citando l’esempio delle due Tesla più vendute, Model 3 e Y. Entrambe, nella versione Standard Range, sono alimentate dagli stessi pacco-batteria e motore elettrico. Ma la prima dichiara un’autonomia di 491 km, la seconda di 455, il 7% in meno.

“Andresti in ufficio con lo zaino da montagna? No, e allora…”

Ma questo stato di cose, secondo il n.1 della Citroen, non durerà a lungo. “I clienti inizieranno a limitare il peso e le dimensioni della batteria, in relazione a tasse, incentivi, la regolamentazioni, denominazione e vergogna“, ha spiegato. Facendo l’esempio della Francia, che si prepara a tassare i veicoli in base al loro peso. Sarò l’aerodinamica, insomma, a spingere fuori mercato i Suv, per inefficienza e l’inutile aumento di peso che si portano dietro: “Negli anni ’70 un’auto pesava 700 kg. Oggi un’auto media pesa 1.300 kg. Domani un’auto media peserà due tonnellate. Quindi stiamo utilizzando tre volte più risorse per dare al cliente lo stesso servizio“. Con solo l’illusione di essere green . Esempio finale: lo zaino che si usa per le lunghe escursioni in montagna. “Vai in ufficio con quello zaino? La risposta è no. Allora perché dovresti andare in ufficio con un’auto con una tonnellata di batteria?“. Messaggio chiaro e controcorrente, che condividiamo da tempo. Vedremo se Cobée avrà ragione: non sempre nel mondo dell’auto si scelgono le strade razionali.