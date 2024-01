Presentati oggi i dati di Focus 2R sulla mobilità: crescono le due ruote, ma anche l’utilizzo delle auto. La sicurezza non ancora tra le priorità di tutti i Comuni.

Quello che emerge anche quest’anno è un cambiamento troppo lento e che parte da una situazione parecchio arretrata rispetto al resto d’Europa. Gli italiani si spostano usando mezzi sempre diversi e sempre più a due ruote, ma non mollano l’automobile. Lo dimostrano i numeri di Focus 2R, lo studio che ogni anno intervista circa cento capoluoghi di provincia facendo il punto sugli spostamenti dei cittadini. Una ricerca promossa da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) con Legambiente, elaborato dalla società di consulenza Ambiente Italia.

Quello che i numeri raccontano è una costante, lenta crescita delle due ruote, sia a motore che a pedali. Per sostenere e incentivare questo cambiamento sono molte le amministrazioni che favoriscono in diversi modi il passaggio ad una mobilità più razionale e spesso più green. L’utilizzo della bici passa da un 3,3% del 2019 al 4,1 del 2022, per le moto e scooter dal 2,6% di arriva al 4,1. Purtroppo cresce anche la percentuale di utilizzo dell’automobile, dal 62% al 63,3. Dato di per sé negativo ma che però non è andato ad intaccare la crescita delle due ruote.

Mobilità di bici ed eBike

Biciclette in città vuol dire infrastrutture ciclabili. E proprio il numero di metri di piste ciclabili ci indica la direzione che si sta prendendo. Il dato viene calcolato su metri a disposizione ogni cento abitanti. Nel 2021 erano 9,86 m, nel 2022 10,49. Se guardiamo indietro di un decennio (2015) sono aumentate del 46%. Le città più virtuose sono Mantova (41,2), Reggio Emilia (40,5) e Cremona (36,2). Chiudono invece la classifica Salerno, L’Aquila e Vibo Valentia che hanno meno di 0,3 metri.

Anche la possibilità per le bici di accedere alle alle corsie preferenziali o di essere trasportate sui mezzi pubblici incide sulle scelte dei cittadini. Un trend in crescita di quasi il 10% dal 2015 al 2022. L’accesso delle biciclette è infatti permesso in tutte le corsie riservate di 21 città (27,6% dei rispondenti) e, in modo parziale, in altri 16 comuni (21,1%). Mentre nel 57% dei comuni è consentito il trasporto di biciclette sui mezzi pubblici e nel 28,6% dei casi solo con bici pieghevoli.

Anche la disponibilità di parcheggi e di stazioni di interscambio sono in constante crescita. Ben 27 amministrazioni hanno pianificato di realizzare parcheggi nei prossimi tre anni per un totale di circa 4.000 stalli complessivi. Il numero di comuni che hanno allestito postazioni di interscambio bici in almeno una stazione ferroviaria è in discreto aumento rispetto all’anno precedente. Si passa dal 77% del 2021 all’82,8% del 2022.

Anche le bici in sharing sono in aumento sia quelle muscolari (+5,4%) che a pedalata assistita (+13,1%). In totale le bici a stazione fissa sono oltre 13mila e più di 25mila sono invece le bici in modalità free flow. Le città con più noleggi sono Firenze, Milano, Bologna e Brescia. Complessivamente i prelievi sono aumentati del 56% dal 2021 al 2022.

Ai Comuni è stato anche chiesto quanto fosse importante incrementare la sicurezza per i ciclisti. Per il 29% dei Comuni è una priorità molto alta, per il 30% alta, per il 26% viene medio-bassa, mentre solo il 15% non considera ancora questo tema una priorità negli strumenti di programmazione.

Mobilità due ruote a motore

Ogni 100 abitanti in media ci sono 14,42 veicoli a due ruote a motore, nel 2021 erano 13,53. Le città dove la concentrazione è maggiore sono Imperia e Savona con circa 30 motocicli ogni 100 abitanti, seguono poi con più di 20 motocicli Pesaro, Rimini, Trieste, Agrigento e La Spezia.

Anche per moto e scooter l’accesso alle ZTL è un forte incentivo all’utilizzo. Nel 55% (nel 2021 era il 54) dei casi l’accesso è consentito senza limitazioni; nel 34% ci sono limitazioni in base alla classe inquinante o alla residenza del proprietario. Nell’88% dei casi poi possono accedere alle corsie riservati ai mezzi pubblici.

Crescono anche il numero di parcheggi dedicato con l’88,2% delle città che ne sono già dotati e 10 i comuni che hanno deliberato la realizzazione di nuovi stalli. Firenze è la città con la maggiore disponibilità pro capite (96 stalli ogni 1.000 abitanti) seguita da Imperia e Savona.

Consultando i dati relativi allo sharing si nota il divario con le due ruote a pedali: nel 2022 lo sharing di moto/scooter elettrici è disponibile in 13 comuni, ma sono comunque 5 in più rispetto al 2020 e 10 in più rispetto al 2015.

Fanalino di coda purtroppo è la sicurezza che non è considerata ancora una priorità dal 42% dei Comuni a cui si aggiunge un 21% che la indica come priorità bassa. La tendenza però è positiva con un +2% rispetto al 2021. Crescono infatti dall’8% al 10% i Comuni che indicano la sicurezza come priorità molto alta.

E in conclusione i limiti di velocità e le zone a velocità ridotte. In totale sono 80: tra queste, 76 hanno almeno una zona con limite a 30 km/h, 18 città hanno almeno un limite a 20 km/h. Otto città hanno invece introdotto limiti di 15 km/h o inferiori.

