La mobilità elettrica e digitale ha grandi spazi da conquistare nelle città. Un tema centrale di cui si parla al webinar Urban Mobility Conference del 7 aprile dalle 9 alle 18, 45 – e dove Vaielettrico è presente con il direttore e fondatore Mauro Tedeschini che parlerà di “La rivoluzione dell’elettrico nella mobilità urbana”.

Molto ricco il programma con l’intervento del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini dopo l’apertura dei lavori di Valerio Imperatori, direttore editoriale di Innovazione.PA. Tra i temi: “Nuova Mobilità Urbana: muoversi meno muoversi meglio” o “Le opportunità offerte dal Pnrr per una svolta sostenibile nella mobilità”.

Il mobility manager

La transizione ecologica è anche digitale ed è sempre più ricca di servizi di connettività e ha necessità di nuove figure professionali come il mobility manager. Un altro tema legato alla nuova mobilità è la rigenerazione urbana perché servono spazi, servizi e infrastrutture adeguati per la conversione elettrica. Sul tema intervengono alcuni amministratori di grandi comuni italiani. Una sessione è tutta dedicata ad un tema di cui si parla poco: “Il trasporto pubblico dopo la pandemia. E se fosse gratuito?” Una provocazione o una opportunità?

La rivoluzione elettrica

La nuova mobilità e anche quella micro con tantissimi progetti che si stanno sperimentando nelle nostre città e a cui è dedicata la sessione: Micromobilità: ritorno al futuro.

Nella sesta sessione la relazione di Mauro Tedeschini su “La rivoluzione dell’elettrico nella mobilità urbana” e l’intervento di Francesco Naso, segretario generale – MOTUS-E su “Le infrastrutture di ricarica in Italia. Una panoramica sulla situazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in Italia. Dalla situazione attuale alle prospettive e opportunità future”; poi Il piano Full Electric di ATM a cura di Paolo Marchetti – Direttore Strategie, Innovazione e Sostenibilità – ATM e “La stazione ferroviaria al centro della mobilità sostenibile” di Alberto Fiorillo, Responsabile Servizi Intermodali – RFI – Rete Ferroviaria Italiana. Chiudono Furio Marangio, Direttore Vendite Large & National di Arval Italia, con “La mobilità in trasformazione: la strada verso la Mobility as a Service” e Massimo Sabbioneda, Head of E-Mobility Business Line – Sirti Group.

Come partecipare?

Diretta streaming gratuita per i visitatori, accessibile via web previa registrazione. Ai partecipanti che lo richiederanno sarà inviato un attestato di partecipazione.

