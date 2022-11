Mobilità sostenibile, il punto di Ducati e Ferrari

La voce di due aziende cardine della Motor Valley emiliana, come Ferrari e Ducati, ad impreziosire il convegno “Automotive Revamping” sulla mobilità sostenibile, organizzato a Bologna da Vaielettrico insieme a BI-REX Competence Center e ART-ER e moderato dal co fondatore di Vaielettrico Mauro Tedeschini.

Un dibattito aperto tra operatori del settore e imprese in cui si è parlato di transizione energetica nel mondo dell’automotive, della sua evoluzione alla ricerca di strategie innovative per una nuova mobilità green.

Una tavola rotonda in cui sono stati messi in evidenza gli esempi di Ducati e Ferrari, autorevoli aziende pienamente attive nella transizione, che puntano a ottimizzazione delle risorse, innovazione tecnologica e sviluppo delle competenze per cavalcare nel migliore dei modi la rivoluzione in atto.

Ducati “studia” in elettrico, partendo da MotoE

A Borgo Panigale hanno deciso di investire nel progetto elettrico. Dichiarato apertamente come “sfidante”. È già stato creato un reparto di e-mobility e dal 2023 la prima Ducati elettrica sarà protagonista assoluta nel Mondiale MotoE.

Dalla pista alla strada sarà un percorso breve? Per Simone Di Piazza, Head of Innovation and R&D Services di Ducati Motor Holding, intervenuto al convegno, quando sarà il momento la Casa bolognese si farà trovare pronta.

“Al momento, permane ancora un rapporto svantaggioso tra i costi per entrare nel mercato elettrico e il ritorno dell’investimento. E questo è dovuto a tecnologie ancora limitanti, tipo quelle legate all’efficienza delle batterie. Però all’orizzonte le normative stanno cambiando: non giocare d’anticipo sarebbe rischioso per un’azienda come la nostra.

Servono però nuove competenze.

Grazie alle risposte che avremo dal reparto corse saremo in grado di predisporre strategie efficaci anche per i futuri prodotti green di serie”.

I puristi delle Rosse si metteranno il cuore in pace, perché il futuro della Ducati sembra proprio che passerà anche dallo sviluppo di moto a propulsione green.

Moto sportive che, sostiene Di Piazza, non necessariamente saranno legate alla sola tecnologia elettrica. “Valutiamo tutto per trovare una giusta equazione, anche se il compito non è facile. Ad esempio, stiamo studiando l’idrogeno e una sua eventuale applicazione a livello motoristico. Vedremo.

Di certo, il prodotto finale dovrà essere all’altezza delle aspettative, in linea con le caratteristiche uniche del nostro brand”.

Ferrari verso la piena decarbonizzazione

A Maranello il concetto di transizione energetica passa sì dallo sviluppo di prodotti sempre più green (John Elkann ha annunciato l’arrivo di una prima “vera Ferrari” elettrica nel 2025) ma anche, e soprattutto, da un intenso processo di decarbonizzazione interna all’azienda.

Su questo punto si è focalizzato l’intervento di Davide Abate, Chief Technologies & Infrastructures Officer di Ferrari, che ha mostrato le strategie e le azioni messe in campo dall’azienda nel suo percorso verso l’annunciata carbon neutrality entro il 2030.

Un processo già avviato, che passa dall’ottimizzazione delle tecnologie esistenti (per la riduzione di emissioni ed inquinamento) all’implementazione di nuovi sistemi innovativi.

“Il nostro è un approccio olistico, a 360 gradi – sostiene Abate – Stiamo già sfruttando l’energia pulita del fotovoltaico (di cui sono stati installati altri 37 Mw), così come studiamo l’utilizzo del bio-metano, che speriamo venga riconosciuto dalle istituzioni come energia green anche dal punto di vista industriale.

Abbiamo anche installato un primo impianto da 1 Mw di Fuel Cell, per ora a metano, con l’obiettivo di trasformarla in futuro in una miscela metano-idrogeno o 100% idrogeno”.

La spinta verso la transizione energetica in corso a Maranello passa poi dall’elettrificazione di molti sistemi interni, come torri vaporative e pompe di calore, recuperando anche molta energia dai test che vengono effettuati sui motori termici.

Tutte le soluzioni che vengono adottate per la riduzione degli sprechi e l’inquinamento da sole però non bastano. Per Abate, infatti, “non è solo utilizzo della tecnologia che deve cambiare ma anche i metodi di utilizzo della stessa. Per rendere efficiente il fotovoltaico, per esempio, devono crescere le comunità energetiche e le opportunità di unire le forze. Solo così si avrà un efficientamento energetico reale e vantaggioso per l’azienda”.

