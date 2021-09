Mobilità sostenibile, convegno a Fossano (13 settembre)

A Fossano formano i tecnici della mobilità elettrica (leggi qui), ma organizzano anche convegni come quello dedicato alla mobilità sostenibile che si terrà lunedì 13 settembre 2021 sia in presenza (aula magna dell’IIS G. Vallauri, via S. Michele n. 68 a Fossano) oppure da remoto sul canale YouTube emobility fossano.

L’appuntamento è dedicato alla “Mobilità sostenibile in provincia di Cuneo” e in particolare all’impatto sulla popolazione studentesca e dei pendolari che percorrono le strade della Granda lungo il tragitto casa-scuola o lavoro. Ma si parlerà anche dei turisti che frequentano il territorio.

Programma

10,15: Avvio del collegamento e registrazione dei partecipanti in presenza

10,30 Saluti dei dirigenti scolastici: Paolo Cortese – I.I.S. G. Vallauri, Ivan Re – I.T.I.S. M. Delpozzo

Saluti della Fondazione CRC: vicepresidente Ezio Raviola

Intervento della sottosegretaria al ministero dell’Istruzione, senatrice Barbara Floridia: “Il piano #RiGenerazione scuola e la mobilità sostenibile: quali intrecci, sviluppi e opportunità per il mondo della scuola”

Nicola Coviello – ingegnere ferroviario, redattore del progetto Metrogranda: “La sostenibilità della Granda – aggiornamento”

Davide Viale – Rolling stock manager – Alstom Spa: “Esempi innovativi di mezzi ferroviari a servizio della pendolarità e dell’ecoturismo in territori a bassa densità abitativa”

Sessione pomeridiana

Roberto Conte (IIS Vallauri) : “Presentazione dei risultati dell’indagine sulla mobilità della scuola in provincia di Cuneo

Buone pratiche di mobilità sostenibile per pendolarità ed ecoturismo in Italia e all’estero”

Buone pratiche dalla Granda

sindaco Cuneo – il cashback per i ciclisti e altre iniziative

sindaco Saluzzo – novità/proposte linea Saluzzo/Savigliano

Tavola rotonda tra i sindaci della Granda: pendolari e turisti … quali servizi sviluppare per il 2030/2050″

Partecipano i sindaci di: Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano, Cavallermaggiore.

