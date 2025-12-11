Mobilità sostenibile a Milano, Repower premia le buone idee

Con l’obiettivo di promuovere nuovi progetti di mobilità dolce per Milano Repower lancia una Call for ideas rivolta a soggetti come startup, imprese, enti ed associazioni. Il Gruppo svizzero mette a disposizione i propri cargobike a pedalata assistita per idee originali e progetti di mobilità sostenibile in favore della città e del territorio.

Il Gruppo energetico conta su una flotta di 30 cargobike LAMBROgio e LAMBROgino a pedalata assistita, progettati dallo studio del compasso d’oro alla carriera Makio Hasuike, il cui utilizzo verrà disegnato dai progetti raccolti dalla Call.

Nello specifico, Repower cerca progetti che rispondano ad almeno uno di queste finalità:

Offrire servizi innovativi o ad alto impatto sociale per la città, come ad esempio, consegne solidali, spesa a domicilio, servizi per il quartiere, etc;

Sviluppare soluzioni di logistica urbana sostenibile, anche in collaborazione con hub o parcheggi di interscambio;

Integrare i cargobike in iniziative culturali, educative, turistiche o artistiche;

Usare i cargobike come strumento di comunicazione urbana, branding o performance creative;

Sperimentare modelli di mobilità condivisa.

Inoltre, particolare attenzione verrà rivolta ai progetti che prevedono l’utilizzo di LAMBROgio e LAMBROgino durante le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La Call for ideas terminerà il 30 gennaio 2026 . Repower darà poi supporto a ogni progetto selezionato, mettendo a disposizione gratuitamente i cargobike, prima in test, e poi per un anno dall’assegnazione. Alla o alle idee vincenti verranno garantite visibilità attraverso interviste, video e supporto alla comunicazione che coinvolgeranno l’associazione o l’ente promotore. Per ulteriori informazioni è disponibile una landing page dedicata sul sito di Repower Italia.