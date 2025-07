Mobilità per tutti: offerte mirate Mobilize

Mobilità per tutti: Mobilize (Gruppo Renault) aderisce con offerte mirate al programma CareMakers, che si prefigge lo scopo di facilitare l’accesso alla mobilità per chi si trova in situazioni di precarietà finanziaria e/o professionale.

Mobilità per tutti: le macchinette Renault a prezzi speciali

Il programma offre veicoli nuovi o usati delle Marche di Renault Group, ma anche soluzioni di finanziamento vantaggiose, per favorire l’inserimento professionale di chi ne beneficia. Quest’iniziativa è in linea con la strategia RSI di Renault Group. “Il programma CareMakers compie un ulteriore passo avanti. Includendovi Mobilize Duo 45 Neo, concretizziamo il nostro impegno per una mobilità sostenibile ed inclusiva”, spiega Marion Humeau, Direttrice delle Operazioni di Mobilize France.

“Questo quadriciclo elettrico e riciclabile consente a chi non ha la patente di accedere ad opportunità di lavoro e viaggio nel rispetto dell’ambiente”. Mobilize Duo 45 Neo è disponibile a noleggio con opzione di acquisto o con microcredito, senza contributo iniziale. Con un’autonomia di 161 km, copre le esigenze della mobilità quotidiana, soprattutto nelle aree urbane e periurbane.

Rate scaglionabili fino a 61 mesi

La possibilità di scaglionare le rate fino a 61 mesi, secondo Mobilize, è “uno strumento importante per sostenere l’inserimento professionale ed offrire un veicolo per la micromobilità elettrica. Anche ai nuclei familiari più modesti. Questa nuova offerta completa le soluzioni già proposte da Mobilize Financial Services, centenaria Società finanziaria captive del Gruppo nonché partner storico del programma CareMakers. Offrendo finanziamenti su misura per i veicoli Dacia (di qualsiasi motorizzazione), Renew (auto usate) e ora anche Mobilize, con quest’innovativo quadriciclo connesso“.

Renault sostiene che l’inserimento di Mobilize Duo 45 Neo nel programma dimostra la volontà del gruppo di costruire una mobilità più inclusiva e accessibile a tutti. Sì, perché gli aumenti dei prezzi degli utlimi anni hanno reso l’auto fuori portata per fasce crescenti della popolazione.