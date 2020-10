Mobilità Noproblem, Europ Asistance pensa elettrico

Mobilità Noproblem è l’ innovativa polizza con cui Europ Assistance affronta le nuove modalità di spostamento. E’ infatti legata alla persona, anzichè al mezzo. E copre una vasta gamma di rischi legati alla mobilità smart, elettrica e condivisa.

L’emergenza Coronavirus ha cambiato radicalmente le abitudini di mobilità delle persone. La conferma arriva da un recente studio Doxa commissionato da Europ Assistance Italia per indagare le abitudini di mobilità delle persone in Italia. Emerge che l’auto è ancora il mezzo di spostamento principale, ma quasi il 70% del campione utilizza almeno tre mezzi di trasporto nell’arco della giornata. Non solo, il tasso di mobilità sostenibile, che comprende la somma degli spostamenti a piedi, con bicicletta o mezzi pubblici, ha raggiunto il 37%.

La mobilità elettrica diventa protagonista

Per rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove abitudini di mobilità Europ Assistance reinventa l’assistenza e lancia un prodotto unico nel suo genere: Mobilità Noproblem. E’ una polizza che per la prima volta non è legata al singolo mezzo, ma alla persona durane tutti i suoi spostamenti. Che si tratti di un’auto, una moto, uno scooter o di una bicicletta, l’assistenza è sempre garantita. Mobilità Noproblem si compone di un pacchetto base, rivolto a chi si muove prevalentemente in città, che può essere integrato con una serie di garanzie opzionali in modo da personalizzare la copertura in base alle proprie necessità. Rientrano nel pacchetto base l’assistenza stradale ai mezzi ad uso privato (auto, bici, moto e scooter) e la ricarica on site per le auto elettriche. Per rafforzare l’approccio “green” la polizza prevede anche il soccorso stradale ai veicoli elettrici.

Mezzo sostituivo, oppure sharing

Inoltre in caso di fermo del veicolo di proprietà, la Compagnia mette a disposizione un’auto o uno scooter in sharing, in alternativa alla più tradizionale auto in sostituzione, grazie alla partnership con SHARE NOW e MiMoto 1 .

Nell’offerta base è inclusa anche l’assistenza alla persona. In caso di incidente stradale, non importa quale veicolo si stia utilizzando di proprietà o di mobilità condivisa, incluso il monopattino elettrico, la polizza garantisce un aiuto; ad esempio un fisioterapista a domicilio. E ancora, la copertura RC e Tutela Legale per i danni a terzi o per coprire le spese in caso di controversie quando si è alla guida di un mezzo di micro mobilità o di una bicicletta.

Tra le garanzie opzionali, la copertura infortuni al conducente in caso e una serie di prestazioni di assistenza domiciliare sanitaria e non (invio di una colf, babysitter o il prelievo del sangue). Grazie a MyClinic, la piattaforma digitale di Europ Assistance dedicata alla salute, è possibile avere un medico sempre a disposizione anche in video consulto.

Europ Assistance si contatta in chat

Alla classica modalità di contatto telefonico con la Centrale Operativa 24h, si affianca l’utilizzo la chat tramite WhatsApp, il sistema di messaggistica istantanea più diffuso al mondo. Per informazioni si può contattare telefonicamente il Customer Care (800.443322) o visitare il sito Europ Assistance. «Con Mobilità Noproblem mettiamo al centro la persona proteggendo la sua libertà di movimento su qualsiasi mezzo stia utilizzando: non solo l’auto e la moto, ma anche la bici o il monopattino. Abbiamo anche ripensato il concetto di assistenza creando un prodotto digitale, flessibile e sostenibile» dichiara Gennaro Bisesti, Chief Auto Officer di Europ Assistance Italia.