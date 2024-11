Mobilità elettrica: sfatiamo i falsi miti con l’aiuto di A2A

Il Gruppo A2A risponde ad alcuni dei principali dubbi che ancora persistono attorno al mondo della mobilità elettrica. Consumi, autonomia, ricariche: le fake news da sfatare.

Veicoli con scarsa autonomia, costi di listino troppo elevati, infrastrutture di ricarica deboli e poco capillari sul territorio. Queste sono solo alcune delle considerazioni più comuni che emergono quando si parla di mobilità elettrica. Il dibattito attorno al tema dello sviluppo della mobilità green resta acceso e coinvolge da vicino molte realtà che in questo mondo ci lavorano.

Come il Gruppo A2A, azienda italiana impegnata nel settore energetico e ambientale, che ha deciso di dare una propria risposta ad alcuni interrogativi riguardanti le presunte criticità del mondo a zero emissioni, evidenziandone invece i benefici.

Pochi concetti chiari, per “sfatare alcuni dei falsi-miti” che ancora girano attorno al tema della mobilità elettrica e che, almeno in Italia, sono un ostacolo importante alla sua piena realizzazione. Vediamoli.

A2A: “L’autonomia è adatta alla routine quotidiana”

1) L’energia prodotta per alimentare le auto elettriche è quasi esclusivamente proveniente da fonti fossili. Quindi anche le EV inquinano.

Gli operatori di ricarica sono molto attenti a questo aspetto. Tutte le colonnine A2A sono alimentate con energia 100% rinnovabile, coperta da certificati di origine (Garanzie di Origine – GO, rilasciate dal Gestore dei Servizi Energetici).

Inoltre, i veicoli elettrici non producono emissioni dirette di gas inquinanti, come anidride carbonica (CO₂), ossidi di azoto (NOₓ) e particolato, che sono dannosi per la salute e l’ambiente.

Infine, sono molto più silenziosi rispetto a quelli a combustione e quindi contribuiscono alla riduzione anche dell’inquinamento acustico. Migliorando la qualità della vita, specialmente nelle aree densamente popolate delle città.



2) L’auto elettrica ha poca autonomia.

L’autonomia delle auto elettriche è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, con molti modelli in grado di coprire tra 300 e 500 km con una singola carica. Considerando che la percorrenza media di un’auto tradizionale è tra i 40 e i 70 km al giorno, l’autonomia delle EV è adatta alla routine quotidiana per la maggior parte delle persone.

La range anxiety (ansia da autonomia) è una paura diffusa e uno dei principali freni all’acquisto di un veicolo elettrico, ma le sue ragioni sono poco fondate ad oggi. L’infrastruttura è infatti in continua crescita. Le stazioni di ricarica veloce si stanno diffondendo progressivamente, così come altre soluzioni di ricarica lenta sono sempre più capillari nelle città. In aggiunta, tutti i principali operatori del settore hanno piani di lungo periodo di espansione della propria rete.

Anche A2A si muove in questa direzione con una visione ampia: da una parte proponendo hub di ricarica in alta potenza da collocare negli snodi stradali ad alta percorrenza, dove poter fare il pieno di energia velocemente. Dall’altra con le infrastrutture di ricarica a bassa potenza, come le City Plug, ideali per i centri urbani come alternativa alle wallbox domestiche, fungendo da ricarica “di quartiere” perfetta per sessioni lunghe e notturne.

Colonnine A2A in forte espansione

3) L’assenza di colonnine è un problema per le auto elettriche.

In Italia lo sviluppo della rete sta proseguendo con costanza: ad oggi* ci sono oltre 60mila punti di ricarica, 48mila in corrente alternata e oltre 12mila in corrente continua. Il 42% delle autostrade è già dotato di infrastrutture di ricarica.

Il nostro è quindi tra i primi Paesi a livello europeo per rapporto tra auto elettriche e punti di ricarica.

A2A sta contribuendo attivamente alla crescita della rete, con i suoi oltre 2.000 punti di ricarica già diffusi in tutta Italia e un piano di espansione che li porterà a oltre 26.500 al 2035.

Le City Plug su Milano rappresentano un esempio particolarmente virtuoso: le infrastrutture di ricarica sono pianificate con una walking distance di 10 minuti massimo da ogni abitazione: un progetto che la supporterà nell’affermarsi come città all’avanguardia per la diffusione della mobilità elettrica, alla stregua di altri importanti centri europei e internazionali. *Dati a novembre 2024

4) Ricaricare una vettura elettrica ad una colonnina pubblica è molto costoso.

Ricaricare un’auto elettrica è più economico rispetto all’uso del carburante, specialmente per chi ha accesso ad una stazione di ricarica domestica o utilizza energia solare.

Con l’incremento della diffusione di vetture elettriche, anche il costo delle ricariche alle colonnine diminuirà, grazie all’aumento del loro utilizzo da parte degli e-drivers.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –