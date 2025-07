Mobilità elettrica: Enel accelera con infrastrutture e offerte su misura

Il PNRR ha aperto la strada a un futuro più sostenibile per l’Italia, con una particolare attenzione alla mobilità elettrica. Con un investimento di 639 milioni di euro per installare 18.880 nuove colonnine di ricarica, il piano sta favorendo la transizione verso l’energia pulita. In questo scenario Enel, offre soluzioni pratiche e vantaggiose per tutti coloro che vogliono passare all’auto elettrica, sia per la ricarica a casa che per quella pubblica, e rafforza il proprio impegno ampliando ulteriormente la rete di ricarica, che oggi conta oltre 23.500 punti ed è la più capillare in Italia. Inoltre, grazie all’app Enel On Your Way, è possibile gestire in modo integrato le ricariche effettuate a casa, in spazi pubblici o in ambito aziendale.

La ricarica domestica con la Waybox Enel e la ricarica pubblica

La ricarica domestica è la soluzione più comoda e accessibile per alimentare un veicolo elettrico direttamente da casa. Per questo tipo di ricarica Enel propone la Waybox, il dispositivo che consente di ricaricare il veicolo elettrico direttamente dalla propria abitazione, ottimizzando i tempi e i consumi. E per chi è già cliente Enel Luce o Gas, è attiva l’offerta per la Waybox Start Cellular 7,4 kW, sola consegna, scontata del 50% fino al 30 settembre 2025. E chi attiva un abbonamento per la ricarica pubblica sempre entro la stessa data, riceve anche 3 voucher da 20 kWh ciascuno.

Per chi preferisce ricaricare la propria auto fuori casa, Enel offre un ampio portafoglio di tariffe e abbonamenti per la ricarica pubblica che si adattano alle necessità di ogni utente. Un esempio sono le tariffe Pay-per-Use che offrono sconti o prenotazioni illimitate delle colonnine. Inoltre, nel mese di luglio, sono previsti sconti sulle tariffe: 0,65 €/kWh per la corrente alternata e 0,70 €/kWh per quella continua, con IVA inclusa.

Un’offerta all-inclusive: noleggio, ricarica e fornitura luce

Per chi non possiede una propria auto elettrica ha sempre la possibilità del noleggio con un canone mensile fisso. Enel Drive è un’offerta all-inclusive pensata proprio per facilitare il passaggio alla mobilità elettrica e include noleggio a lungo termine di un’auto elettrica, la Waybox per la ricarica a casa e l’offerta luce adatta alle esigenze della ricarica domestica. Il canone comprende anche 100.000 km di percorrenza, manutenzione e copertura assicurativa completa. Inoltre, con l’offerta Enel Drive Fix Luce la componente energia non si paga da mezzanotte alle 7 del mattino ogni giorno fino a 140 kWh al mese (pari a circa 730km di ricarica al mese). Una soluzione ideale per chi vuole ricaricare l’auto di notte a casa. Con questa offerta il canone mensile è di soli 20€. Per i consumi oltre la soglia di 140kWh e relativi alle altre ore della giornata, il prezzo della componente energia è 0,162€/kWh (comprensiva delle perdite di rete). Per chi ha già un’auto elettrica l’offerta Enel Drive Fix Luce è disponibile con gli stessi vantaggi e include la Waybox in comodato d’uso gratuito per la ricarica a casa.

Enel offre una gamma completa di soluzioni per chi desidera passare alla mobilità elettrica. Con offerte flessibili per la ricarica domestica, pubblica e il noleggio a lungo termine. Per approfondire le opportunità legate alla mobilità elettrica promosse da Enel, è possibile consultare le informazioni disponibili sul sito ufficiale, chiamare il numero verde 800 900 860 oppure visitare lo Spazio Enel più vicino. Inizia subito il tuo viaggio verso una mobilità più sostenibile.