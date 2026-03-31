Mobilità elettrica e transizione energetica: arrivano i Vaielettrico Awards

!





Vaielettrico lancia i Vaielettrico Awards 2026, un nuovo progetto editoriale e di comunicazione dedicato alle eccellenze della mobilità elettrica e dell’energia sostenibile. Unisce premi, contenuti e networking per raccontare la transizione energetica. L’appuntamento finale è fissato per il 14 ottobre 2026, a Milano, presso l’Auditorium San Fedele. L’evento riunirà aziende, esperti e istituzioni per raccontare le traiettorie future della mobilità e dell’energia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riconoscere, valorizzare e raccontare i progetti che stanno rendendo la transizione energetica sempre più concreta, accessibile e integrata nella vita quotidiana, all’interno di un ecosistema strutturato e credibile.

Vaielettrico Awards, non solo un premio

Più che un semplice premio, i Vaielettrico Awards si configurano come una vera e propria content platform, pensata per dare visibilità continuativa ai progetti selezionati attraverso contenuti editoriali, video e attivazioni sui canali Vaielettrico. Il tutto in un sito dedicato che seguirà l’iniziativa tappa per tappa, dalla presentazione delle candidature al processo di selezione fino alla scelta dei vincitori nelle 14 categorie identificate come pilastri della transizione. Un book annuale raccoglierà le migliori esperienze e racconterà le principali evoluzioni del settore.

«Con i Vaielettrico Awards vogliamo fare un passo in più rispetto al racconto del settore giorno per giorno attraverso le pagine del nostro sito: non limitarci a osservare la transizione, ma contribuire a darle forma. L’obiettivo è costruire una piattaforma credibile che valorizzi i progetti capaci di rendere la mobilità elettrica davvero accessibile e la rivoluzione elettrica una realtà» commenta Andrea Prandi, co-founder e CEO di Vaielettrico.

Le candidature sono aperte dal 23 marzo al 31 maggio 2026 e la partecipazione è gratuita. Possono candidarsi aziende italiane e internazionali attive sul territorio italiano, con progetti innovativi legati alla mobilità elettrica e all’energia.

Quattordici categorie, ovvero: tutto l’ecosistema elettrico

Il premio si articola in 14 categorie, pensate per rappresentare in modo completo l’intero ecosistema della transizione elettrica, dai prodotti alle infrastrutture, dai servizi alla comunicazione. Sono:

Novità auto elettrica dell’anno

dell’anno Vaienergy Award, leader delle energie rinnovabili

Miglior ecosistema digitale

Novità moto e scooter elettrici

elettrici Novità nautica elettrica

elettrica La startup che dà la scossa

che dà la scossa Micromobilità alla spina

alla spina Trasporti pubblici e mezzi da lavoro

La ricarica più innovativa

più innovativa La miglior ricarica privata dell’anno

dell’anno Il concessionario più elettrico

più elettrico Flotte elettriche al top

elettriche al top I campioni della filiera elettrica

Il comunicatore dell’anno

I progetti saranno valutati dalla giuria, composta da giornalisti, docenti universitari e altri esperti di settore secondo i parametri di Accessibilità, Innovazione, Impatto ambientale, Esperienza d’uso e Impatto sul mercato/sistema.

Una vetrina per le innovazioni che funzionano davvero

Accanto alla valutazione tecnica, è previsto anche un Community Award, che coinvolgerà direttamente i lettori di Vaielettrico, rafforzando il legame tra i progetti e una community già attiva e qualificata sui temi della mobilità elettrica.

«In questi anni – aggiunge Massimo Degli Esposti, direttore responsabile di Vaielettrico – abbiamo raccontato la mobilità elettrica e il mondo dell’energia con un approccio concreto, basato su dati, esperienze e confronto diretto con i lettori. I Vaielettrico Awards nascono da qui: dalla volontà di premiare non le promesse, ma le soluzioni che funzionano davvero, che semplificano la vita delle persone e contribuiscono in modo tangibile al successo della transizione».

Appuntamento a Milano, il 14 ottobre 2026

La premiazione si terrà il 14 ottobre 2026 a Milano, presso l’Auditorium San Fedele. Le candidature, il regolamento, la composizione della giuria e gli aggiornamenti sul percorso di avvicinamento all’evento conclusivo sono disponibili sul sito ufficiale awards.vaielettrico.it.

Vaielettrico.it è il magazine online di riferimento in Italia per la mobilità elettrica, l’energia sostenibile e la transizione ecologica. Nato nel 2017 con l’obiettivo di informare in modo indipendente e approfondito, il sito ha raccontato l’evoluzione del settore attraverso notizie, analisi, test, guide pratiche e inchieste.

Vaielettrico? Una community attiva e consapevole

Vaielettrico.it è il magazine online di riferimento in Italia per la mobilità elettrica, l’energia sostenibile e la transizione ecologica. Nato nel 2017 con l’obiettivo di informare in modo indipendente e approfondito, il sito ha raccontato l’evoluzione del settore attraverso notizie, analisi, test, guide pratiche e inchieste.

Ma soprattutto, ha dato spazio agli e-driver italiani, che ogni giorno l’arricchiscono di contenuti, consigli, suggerimenti tratti dalle loro esperienze “sul campo”. Negli anni Vaielettrico ha così costruito una community attiva e consapevole, di cui va orgoglioso e non smetterà mai di ringraziare.