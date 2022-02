Mobilità elettrica: corsi della Regione Emilia-Romagna (10/16 marzo)

La Regione Emilia-Romagna investe sulla formazione per la mobilità elettrica. Un corso dedicato al mondo delle imprese, professionisti e mobility manager aziendali. Appuntamento al 10 e 16 marzo per la seconda e la terza edizione del corso gratuito.

La formazione è inserita all’interno del progetto europeo LIFE IP-PREPAIR “Po RegionsEngaged to Policies of AIR” dove esiste anche una specifica azione: “Actions in support of electric mobility”.

I corsi sono rivolti al mondo delle imprese, professionisti e mobility manager aziendali e hanno l’obiettivo di promuovere la cultura della mobilità elettrica. I temi trattati: legislativi, tecnici, gestionali e ambientali, corredati di buone pratiche.

Le lezioni della seconda edizione partono il 10 marzo 2022, saranno sempre al mattino mentre, in parallelo e al pomeriggio, si svolgeranno gli incontri della terza edizione in partenza il 16 marzo 2022.

Entrambi i corsi da 40 ore si svolgono online tramite Zoom con otto lezioni frontali, sei webinar di approfondimento e due laboratori pratici.

Per iscriversi al corso (gratuito) e richiedere maggiori informazioni è possibile visitare la pagina emobilityrer.gruppolen.it.