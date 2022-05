Mobilità collettiva sostenibile: domani il webinar IBE

IBE – Intermobility and Bus Expo ha organizzato il webinar “La domanda di nuova mobilità collettiva sostenibile per la Bus Industry e il TPL”. L’evento si terrà domani, martedì 3 maggio 2022 dalle 10:00 alle 12:30 in live streaming.

Il webinar si svolge nell’ambito di “Green Digital Weeks” delle fiere Ecomondo e Key Energy”. Si incentrerà sulla ricerca svolta da GPF Inspiring Research e IBE relativa alla domanda di intermobilità per il trasporto collettivo “leisure” su linee commerciali e di “nuova mobilità” per il Trasporto Pubblico Locale. In questo contesto, innovazione e tecnologia vedono la convergenza di più filiere: veicoli, energia, telecomunicazioni e servizi digitali.

Questo il programma:

Introduzione: Corrado Peraboni, CEO di Italian Exhibition Group

Saluto istituzionale di Giuseppe Catalano, Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza MIMS – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Presentazione della ricerca GPF – IBE: Carlo Berruti, Direttore Scientifico GPF Inspiring Research

Talk show: moderatore Massimo De Donato, Radio24-IlSole24Ore

Tavolo 1:

Alessandro Smania, Marketing & Communication Director, MAN Truck & Bus Italia; Fabrizia Vigo, Responsabile Relazioni Istituzionali ANFIA;Emanuele Proia, Direttore ASSTRA;Riccardo Verona, Presidente AN.BTI;Sergio Veroli, Presidente Consumers’ Forum;Alberto Carriero, Responsabile Settori e Analisi Strategica, Cassa Depositi e Prestiti

Tavolo2:

Federico Caleno, Head of Country Italy, Enel X Way;Michela Capoccia, Responsabile Regulatory & Innovazione Transizione Energetica, Sapio;Stefania Di Serio, Director of Strategy and Innovation Seamless Mobility, Almaviva;Silvia Bellucci, Customer Engineer Public Sector EMEA, Google;Giovanni Dimopoli, Responsabile Strategie e Sviluppo Business, My Cicero;Andrea Vecci, Impact Sustainability & Communication, Redo SGR

Conclusioni

Alessandra Astolfi, Group Exhibition Manager Green & Technology Division, Italian Exhibition Group

Per partecipare è sufficiente completare la registrazione a questo link: https://unb.internationalbusexpo.it/dgw/.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico—