Mobilità aerea avanzata: convegno a Roma (28/11)

Il futuro della mobilità a breve raggio sarà sempre più aerea e a emissioni zero. Tema sviluppato di recente a Bologna (leggi) e al centro del convegno: Enac e DTD per la mobilità aerea del futuro. L’appuntamento a Roma domani (giovedì 28 novembre) dalle 14:30 nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In via Santa Maria in Via, 37b.

Una piattaforma per semplificare l’autorizzazione per droni e mobilità aerea avanzata

Il convegno è dedicato alla presentazione della piattaforma digitale HyperTwin, un progetto congiunto di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Obiettivo? Promuovere l’innovazione nel settore aeronautico italiano con HyperTwin. Si tratta di un sistema georeferenziato che integra dati da diverse fonti e soprattutto «semplificherà le procedure di autorizzazione per i droni e la mobilità aerea avanzata, migliorando la sicurezza e l’efficienza».

La conferma che si sta lavorando al decollo oltre che dei droni – ben presenti in tanti settori, a iniziare dall’agricoltura – della mobilità aerea avanzata.

La presentazione della piattaforma prevede gli interventi di esperti del settore e mira a evidenziare il potenziale di HyperTwin per la competitività nazionale. «L’obiettivo finale è migliorare la mobilità aerea e creare nuove opportunità professionali».

La piattaforma mira a fornire una visione completa e aggiornata del contesto operativo per sbloccare il potenziale del trasporto aereo. Con HyperTwin si vogliono semplificare le procedure di autorizzazione grazie a sistemi di intelligenza artificiale e data quality.

Programma e relatori

