Missione italia per Denza, le supercar di BYD







Missione Italia per Denza, marchio di supercar del gruppo BYD. Inaugurato a Bologna il primo showroom italiano, realizzato con il gruppo Barchetti.

Missione Italia per Denza con la Z9GT, auto da 0-100 in 2,7″

Chi ancora pensa che dalla Cina arrivino solo citycar primo-prezzo dovrebbe farsi una giro a Bologna a vedere la Denza Z9GT. La versione elettrica (c’è anche la Super Hybrid) accelera da 0 a 100 in 2,7” e arriva ai 270 come velocità di punta. Il gruppo propulsore sviluppa fino a 850 kW (1.156 CV), con coppia massima di 1.210 Nm. Sono potenze a cui non arriva neppure la prima Ferrari elettrica, la Luce, che verrà svelata a Roma martedì 25. “Si fa presto a liquidare queste auto come delle cineaste”, spiega Alfredo Altavilla, il top manager che guida l’avanzata del gruppo BYD in Europa. “Le disegna l’uomo che ha creato le più belle Alf Romeo e Audi”, con riferimento Wolfgang Egger. “Entro l’anno prossimo con Denza corpriremo tutta la gamma premium. Due nuovi modelli li presenteremo a Goodwood in luglio, altri due seguiranno nel 2027”. Il prezzo di partenza di questa Z9GT si aggira sui 100 mila euro.

Una versione ibrida fa 210 km in solo elettrico

Certo non sarà facile imporre un marchio nuovo, cinese, nel mercato delle auto da 100 mila euro in su. Chi negli ultimi 30 anni ci ha provato, sfidando i brand storici, ha raccoltosolo delusioni, ha spiegato Altavilla. Elogiando Andreas Barchetti per “il coraggio” dimostrato con questo investimento, un grande store a due passi dal centro di Bologna. Accanto al quale verrà installata una stazione FLASH Charging del Gruppo BYD, con tecnologia fino a 1.500 kW di potenza. In grado di erogare ricariche rapidissime: dal 10% al 70% in 5 minuti e dal 10% al 97% in 9 minuti. Anche in condizioni climatiche estreme, fino a -30°C, il sistema permette una ricarica dal 20% al 97% in circa 12 minuti. Oltre alla Z9 GT nelle due motorizzazioni elettrica e ibrida, è stata presentata anche la D9 Super Hybrid DM-i, capace di percorrere fino a 210 km in elettrico. E fino a 950 km con pieno di carburante e batteria carica.