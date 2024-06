Miracolo a Rometta: la colonnina va e parcheggi gratis

Miracolo a Rometta: la colonnina Enel X che non funzionava è ripartita e la sosta per le auto elettriche ora è gratis non solo in ricarica, ma in tutto il Comune. Lo segnala il lettore siciliano che ci aveva scritto per protestare, ringraziandoci.

Miracolo a Rometta: l’Enel X funziona e il parcheggio non lo paghi in tutto il Comune

“Oggi volevo comunicare che la colonnina a Rometta (Messina) è tornata funzionante. E inoltre segnalo che le autovetture elettriche possono parcheggiare GRATIS e senza LIMITI DI TEMPO!! Su tutto il territorio comunale, è sufficiente esporre un tagliandino sul cruscotto con scritto “AUTOVETTURA ELETTRICA”. Che dire? Complimenti a tutti, a voi per la tempestiva segnalazione, a Enel X per la riparazione e complimenti al Comune di Rometta. Ogni tanto fa piacere leggere di storie a lieto fine“. Lettera firmata

Intervento tempestivo del gestore e del Comune

Risposta. Avevamo interpellato Enel X per capire quale fosse il problema della ricarica di Rometta ed eravamo in attesa di una spiegazione. Ma non c’è miglior risposta che riattivare la colonnina, che peraltro è l’unica di una certa potenza nel raggio di diversi km. Inoltre ci fa molto piacere anche che il Comune abbia preso in mano la faccenda. E non solo abbia tolto l’obbligo di pagare il parcheggio in questa ricarica (cosa peraltro non consentita, secondo il Decreto Semplificazione). Ma abbia anche deciso di estendere la sosta gratis a tutto il territorio di Rometta. Merito della segnalazione di Vaielettrico? Non lo sappiamo e in fin dei conti non ci interessa: quel che conta è il risultato, che in questo caso è duplice. Non solo per i residenti della zona, ma anche per i tanti turisti (anche stranieri) che visitano questa parte di Sicilia nei mesi estivi.