Milano: gli incentivi sono super ma il fondo è mini (un milione)

I contributi sono super generosi. Ma saranno in pochi a potervi accedere, visto che la dotazione è di un solo milione di euro per tutta Milano. Andranno fulminati in pochi giorni. Anche perchè gli incentivi concessi dal Comune sono cumulabili con quelli statali, quindi assai appetibili. Questi gli importi: fino a 1.800 euro per scooter elettrici e fino a 1.500 per e-bike, senza obbligo di rottamazione. Fino a 9.600 euro per auto elettriche e 6.000 per le ibride, con rottamazione di vecchie diesel o benzina. Il bando è stato pubblicato oggi sul sito di Palazzo Marino (Qui il testo integrale).

Via al bando per scooter, bici e auto elettiche

L’obiettivo, si legge in una nota, è aiutare i cittadini a rinnovare il parco auto e moto circolante in città e quindi contenere le emissioni inquinanti e la congestione.

«Diamo un aiuto concreto ai cittadini che devono ricorrere all’uso di veicoli privati per gli spostamenti, sostenendo la scelta di mezzi meno inquinanti e più leggeri» ha dichiatato l’assessore alla Mobilità Marco Granelli. «Ma _ ha aggiunto _ aiutiamo anche la nostra città ad avere una qualità dell’aria migliore. Gli incentivi sono una delle strade che stiamo percorrendo per agevolare il ricambio del parco mezzi circolante a Milano. Sostituire un vecchio diesel, acquistare uno scooter o una bici elettrica sarà più facile e meno oneroso».

Gli incentivi sono destinati ai cittadini residenti a Milano, maggiorenni e, per la prima volta, senza limitazioni ISEE in modo da permettere a tutti di accedervi.

Ecco nel dettaglio gli importi delle agevolazioni veicolo per veicoli.

Fino a 3.000 euro per un e-scooter con rottamazione

-Per l’acquisto di uno scooter elettrico nuovo con rottamazione viene concesso un contributo a fondo perduto, pari al 55% del costo totale, fino al massimo di 3.000 euro (IVA esclusa). Il nuovo veicolo può apprtenere alle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e senza limiti di potenza, purchè ad alimentazione ibrida o elettrica. La rottamazione deve riguardare: un veicolo per il trasporto persone di categoria M1 con alimentazione benzina fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso; un motoveicolo o un ciclomotore di categoria L con alimentazione a due tempi fino ad Euro 2 incluso, gasolio fino ad Euro 2 incluso, benzina a quattro tempi fino ad Euro 1 incluso. I veicoli da rottamare devono essere intestati al richiedente da almeno quattro mesi alla data di pubblicazione del bando.

-Per l’acquisto di scooter elettrici delle stesse categorie, ma senza rottamazione, il contributo scende al 40% del costo totale e fino al massimo di 1.800 euro.

Per e-bike e cargo e-bike lo sconto arriva a 1.500 euro

Chi acquisterà e-bike e cargo e-bike senza rottamazione avrà diritto a un contributo a fondo perduto pari al 60% del costo totale, fino al massimo di 1.500.

Fino a 9.600 euro per un Ev con rottamazione

-Per quanto riguarda le autovetture, i contributi a fondo perduto sono pari al 60% del costo totale (esclusi IVA e messa in strada) fino al massimo di 9.600 euro per veicoli ad alimentazione elettrica. Scendono al 50% per le altre alimentazioni fino a un massimo di 6.000 euro per le ibride, 5mila euro per metano o gpl, 4mila euro per alimentazioni a benzina Euro 6. Questa la tabella riepilogativa

Il contributo è sempre e solo a fronte di rottamazione di veicoli a benzina fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso. E la nuova auto non deve avere un prezzo ufficiale di listino superiore ai 50 mila euro.

Scommessa: quanti giorni per esaurire i fondi?

I contributi sono immediatamente disponibili, e fino all’esaurimento dei fondi stanziati, cioè un milione di euro. Bastano due conti per capire che ne potrà beneficiare un migliaio di milanesi al massimo. La scadenza è il 30 novembre 2020. Ed è possibile presentare domanda per veicoli acquistati a partire dallo scorso 4 maggio. Tutti gli incentivi saranno erogati dal Comune di Milano una volta sola per un solo veicolo nel caso dei richiedenti privati e una volta sola fino a cinque veicoli a scelta per ogni impresa.

A breve anche i maxi incentivi per le flotte aziendali

Sarà pubblicato a breve anche il bando destinato a micro, piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA residenti a Milano, Enti del terzo settore e imprese artigiane non milanesi purché titolari di licenza per l’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche rilasciata dal Comune di Milano.

Le imprese potranno accedere alle agevolazioni per acquistare fino a cinque veicoli commerciali o veicoli per il trasporto delle persone, dal furgoncino fino all’autocarro e dall’autovettura al pullman. Sono ammessi i diesel Euro 6 solo per i camion e i pullman (N2, N3 e M3), i benzina Euro 6, Gpl, metano, ibrido e elettrico. Per esempio, in caso di sostituzione di un furgone il contributo è tra i 5.500 e 18.000 euro a seconda della categoria. Per i camion il contributo arriva fino a 21mila euro. Sono inoltre previsti contributi per l’acquisto di scooter e cargobike ad alimentazione ibrida o elettrica.

Le agevolazioni per le imprese sono concesse a fronte della demolizione di un veicolo delle categorie N1, N2, N3, M1, M2 e M3 con alimentazione a benzina fino ad euro 2/II incluso o diesel fino ad euro 5/V incluso. Oppure di un motoveicolo o ciclomotore (classificati come categoria L) a due tempi fino a euro 2 o con alimentazione a gasolio fino a euro 2 o con alimentazione a benzina a quattro tempi Euro 0, 1.

