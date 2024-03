Miracolo a Imola: sulla pista della Rossa girano 100 auto “verdi”

Miracolo a Imola: sul circuito Enzo e Dino Ferrari, tempio della Rossa, domenica 3 marzo hanno girato cento auto elettriche. Tutte incolonnate fra curve leggendarie come la Tosa, le Acque Minerali e la Rivazza. Due giri di pista soltanto, in parata, a suggellare l’E-Day 2024, happening delle Comunità solari Italiane.

La sfilata di auto “verdi” sul circuito dedicato alla “Rossa” di Maranello è stata guidata dalla Tesla Model 3 del professor Nicola Armaroli. L’ha affiancata la NSU Prinz retrofittata del meccanico imolese Fausto Golinelli.

Il primo Campionato dell’efficienza energetica

L’occasione è stata la premiazione del primo “Solar Champions League-Level4“, Campionato italiano di sostenibilità energetica fra Comunità solari italiane. Nel 2023 si sono sfidate 28 squadre di altrettante città, ciascuna monitorata per l’intero anno dalla piattaforma tecnologica del Centro per le comunità solari che registra produzione green, autoconsumo, emissioni risparmiate. Per la cronaca: ha vinto la squadra “Le stelle” di Medicina, seguita da “i Fiori” di Forlì e “i Picchi” di Pesaro.

La parata elettrica curva per curva

Il modello “dal basso” delle Città solari

Le Comunità Solari sono Associazioni no profit “inventate” dal professor Leonardo Setti per incentivare l’uso consapevole dell’energia elettrica. Mettono in sinergia le famiglie di auto produttori e le famiglie di consumatori residenti nella medesima città. Offrono consulenza, servizi e vantaggi economici agli associati (tra questi anche la ricarica a prezzi calmierati per auto elettriche) pur nell’ambito di un sistema elettrico regolato a livello nazionale. L’ingegnoso meccanismo si basa sul conteggio degli scambi diretti di energia.

Grazie al dispositivo smart meter che registra produzione green, autoconsumo, emissioni risparmiate, ogni famiglia di ogni comunità solare può sapere in tempo reale quanta energia genera e auto consuma e quanta ne scambia con gli altri prosumer della comunità. Ricevendone un compenso in buoni spesa finanziati con fondi messi a disposizione dalle aziende sponsor della comunità.

Nell’intervento che ha aperto l’E-Day il professor Setti ha confrontato il modello “dal basso” della Comunità solari con quello “dall’alto” delle le neonate Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) mettendo in risalto i vantaggi delle prime rispetto alla seconde. Le CER, infatti, nascono azzoppate dalla mancata riforma del bollette elettriche.

Tutti i numeri 2023 delle Comunità solari

Questi i numeri 2023 della Solar Champions League:

-28 Comunità Solari

-276 famiglie che partecipano su una community di 2600 cittadini solari

-104 automobilisti elettrici

-14 stazioni di ricarica chiamate Community Charger che hanno erogato 111788 kWh di energia elettrica 100% rinnovabile

-420.000 kWh prodotti dagli impianti fotovoltaici delle comunità

-179.078 kWh di energia elettrica direttamente consumata dai produttori

-62.939 kWh di energia elettrica condivisa nelle comunità

Benefici ambientali per ridurre le emissioni

-222.603 kg di anidride carbonica evitata per l’energia condivisa

-114.245 kg di anidride carbonica evitata dagli automobilisti elettrici

-336.848 kg di anidride carbonica evitata totale (28.000 alberi equivalenti)

-52.168 litri di benzina/diesel evitati

-59.703 metri cubi di gas metano evitato

Benefici economici per ridurre la povertà energetica

-133 euro di premio medio erogato all’anno per ogni famiglia sotto forma di buoni spesa da utilizzare nei negozi convenzionati

-420 euro di risparmio medio all’anno per ogni automobilista elettrico a ricaricare ai community charger rispetto a quanto pagherebbe alle colonnine commerciali; sale a 1500 euro se lo paragoniamo ai costi sostenuti da un automobilista tradizionale.

-Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube–