Mini raduno elettrico a Sora (FR), protagonista Electrip

Mini raduno elettrico, domenica 2 marzo. Destinazione Sora, in provincia di Frosinone, dove il circuito Electrip ha di recente installato 4 colonnine di ricarica in corrente continua da 60 kW di potenza presso il centro commerciale La Selva.

L’organizza Paolo Topa, su invito di Tariffe EV che ha una convenzione-sconto con Electrip.

Per affermarsi in Italia,ha scelto di adottare una politica commerciale molto aggressiva. La tariffa a consumo è tra le più convenienti in Italia (60 centesimi a kWh per le ricariche occasionali e 50 centesimi per gli abbonati). Ma una serie di convenzioni – con Tariffe EV e da ultimo con la società di noleggio a lungo termine ATHLON – prevedono ulteriori sconti a 0,45 euro per kWh fino al 31 marzo. Altre promozioni sono in corso per specifici impianti (). Di recente ha inaugurato la più grande stazione di ricarica in Italia, lacon bendaper un totale di 32 stalli. E agli abbonati all’ App consente di attivare la ricarica con tecnologia