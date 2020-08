Mini Cooper SE, il prezzo vero in concessionaria: 25.800 euro

Mini Cooper SE quanto ci costa? C’è da andare oltre il listino e noi siamo andati direttamente in concessionaria come potenziali clienti. Abbiamo iniziato prima del lockdown con i preventivi di Nuova Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot e-208, e-Up Volkswagen, eNiro Kia e Kona Hyundai ed infine la Smart EQ .

Abbiamo preso il preventivo il 1 agosto ovvero il primo giorno del nuovo eco bonus statale da 10.000 euro e ci vengono scontati. Il prezzo finale è 25.800.

L’ecobonus? “Si 10.0000 euro sul listino”. Niente sconto aggiuntivo

Lo sconto da 10.000 euro? E’ la prima domanda che rivolgiamo al giovane operatore della concessionaria bolognese a cui ci rivolgiamo. Chiara la risposta: “Sono poco più di 10.000 euro sul prezzo di listino e niente di più“. Lo sconto c’è, ma è quasi uguale al minimo di legge che permette ai rivenditori di incassare i soldi dello Stato. Un prezzo addirittura più alto rispetto ai 23.900 euro che abbiamo rilevato nei giorni scorsi (leggi qui). Spiegazione? Gli optional, da prendere necessariamente.

La Mini e l’autonomia che non basta

La prima domanda sul prodotto riguarda l’autonomia. Siamo intorno ai 200 km – calcolando la forte differenza nei consumi tra strade urbane ed autostrada – e facciamo capire che sono pochi. “L’ho avuta un mese” ci risponde il giovane operatore per rassicurarci. E per la città può anche andare bene, ma resta l’ansia per tragitti più impegnativi.

Il prezzo di listino: 35.871 con tutte le spese e i due cavi

Si parte da 33.899 per la Mini Cooper SE – ci sono modelli che superano abbondantemente i 40.000 euro – e l’equipaggiamento di serie è abbastanza nutrito. In particolare sottolineiamo che sono compresi i due cavi: quello domestico e quello “fast charging DC“. Non male visto che alcune case automobilistiche lo fanno pagare anche oltre 500 euro. Poi c’è il computer di bordo, la radio digitale e il pacchetto Connected Navigation a cui non si può rinunciare. Siamo a 33.899 più 616 euro, più approntamento Mini da 1.100 euro e 250 euro per l’atto di vendita del veicolo usato (la nostra rottamazione). E si arriva a 35.871

L’eco bonus per la Mini vale 10.700 euro

Fatti i conti, stampato il preventivo l’operatore aggiunge il prezzo finale a penna: 25.800. Sono 10.700 di sconto. Per gli amanti della Mini è anche un buon prezzo. Ma con questa autonomia è difficile competere con auto magari più spartane ma che offrono anche 180 chilometri in più di autonomia. Quella taglia minima per affrontare anche gli imprevisti e distanze autostradali.

LEGGI QUI: AUTO ELETTRICHE IL LISTINO FACILE