





Oltre 30 mila visitatori per la quinta edizione del Milano Monza Motor Show. Test drive sold out e l’Electric Area by Plenitude protagonista nel raccontare la transizione verso la mobilità elettrica.

L’Autodromo Nazionale Monza si è trasformato per tre giorni nel punto d’incontro tra passione automobilistica e innovazione. La quinta edizione del MIMO, Milano Monza Motor Show, dal 26 al 28 giugno ha riunito costruttori, appassionati e curiosi in un format ormai consolidato, capace di affiancare alle supercar, agli spettacoli in pista e alle competizioni uno spazio sempre più importante dedicato alla mobilità elettrica.

MIMO 2026: boom di test drive e sempre più interesse per l ’ elettrico

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 ci sono stati proprio i test drive, presi d’assalto dal pubblico per tutta la durata della manifestazione, con centinaia di richieste. Un dato che conferma come la curiosità verso la mobilità elettrica continui a crescere e che il contatto diretto con i veicoli resti un fattore chiave per abbattere dubbi e pregiudizi.

In questo contesto si è inserita l’Electric Area by Plenitude, main sponsor dell’evento e vero e proprio ponte tra le supercar e il futuro. Plenitude non si è limitata a mettere a disposizione l’infrastruttura di ricarica per le vetture presenti al MIMO. Ha trasformato il proprio box in uno spazio esperienziale dove il pubblico ha potuto conoscere da vicino la mobilità elettrica attraverso dimostrazioni pratiche ed esperienze ludiche.

Plenitude: “ La mobilità elettrica si comprende soprattutto provandola”

“Per noi MIMO è il luogo dove la passione per i motori incontra l’innovazione”, spiega Alessandro Dulbecco, Head of Digital, Communication and Customer Value di Plenitude On The Road. “È l’occasione ideale per raccontare la nostra visione della mobilità elettrica e del suo futuro”. Secondo Dulbecco, il modo migliore per avvicinare le persone all’elettrico è uno solo: l’esperienza diretta. “La maggior parte delle persone comprende davvero la mobilità elettrica in modo molto semplice: provandola. Per questo i visitatori possono effettuare un test drive insieme ai nostri esperti, vivere un’esperienza di ricarica e scoprire il mondo dell’elettrico anche attraverso attività immersive e momenti di intrattenimento”.

Durante l’evento, Plenitude ha gestito la ricarica delle vetture elettriche presenti grazie alle colonnine installate nell’area dedicata, offrendo ai visitatori la possibilità di osservare da vicino e provare una delle fasi che più spesso genera domande tra chi si avvicina per la prima volta a un’auto elettrica.

La strategia Plenitude: rete di ricarica più capillare e un ’ esperienza più semplice

Guardando al futuro, Dulbecco individua due direttrici fondamentali per accompagnare la crescita della mobilità elettrica: la diffusione dell’infrastruttura e la semplicità di utilizzo.

“I dati ci mostrano che la mobilità elettrica è già oggi, e lo sarà sempre di più, una componente fondamentale dell’evoluzione della mobilità. Per noi tutto passa attraverso due parole chiave: capillarità e semplicità”. La prima significa continuare a espandere la rete di ricarica. “Oggi contiamo 23.000 punti di ricarica tra Italia ed Europa e il nostro obiettivo è arrivare a 30.000 entro il 2030”.

La seconda riguarda invece l’esperienza del cliente. “Per noi la semplicità significa guardare all’intero ecosistema della ricarica, non soltanto all’infrastruttura. Per questo abbiamo sviluppato un’App ( link ) che rende l’esperienza sempre più intuitiva e affidabile e che consente già oggi di accedere a oltre 600.000 punti di ricarica interoperabili in Europa”.

Promozione estiva e il ruolo degli eventi nella diffusione dell ’ auto elettrica

Quella di Plenitude è una strategia che punta a favorire la diffusione della mobilità elettrica e che si accompagna anche a iniziative promozionali dedicate. Per l’estate, ad esempio, Plenitude ha lanciato un’offerta valida fino al 30 settembre che offre condizioni economiche promozionali per le ricariche effettuate tramite la propria app sulle infrastrutture italiane della rete.