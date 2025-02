Mimì, camioncino a idrogeno (o EV) made in Modena

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Mimì: è il nome scelto per l’eco-truck leggero a idrogeno progettato e prodotto da Bieffe Project, azienda della Motor Valley. Disponibile anche elettrico.

Mimì, veicolo da lavoro con oltre 200 km di autonomia

Il reveal è avvenuto a Modena, in una sala affollata di addetti ai lavori. Nei piani del produttore, un’azienda di engineering che da vent’anni si occupa di progettazione automotive, il Mimì dovrebbe essere il primo modello di una gamma di veicoli di classe L7. Che comprenda anche una citycar e un minibus. Ma intanto c’è da lanciare questo veicolo da lavoro, lungo 370 cm, largo 134 (specchietti esclusi) e alto 184. Il Mimì sarà disponibile in due versioni: una, quella su cui si è insistito di più nella presentazione, a idrogeno con supercapacitori. La seconda 100% elettrica. Entrambe con velocità massima di 90 km/h e autonomia di almeno 230 km. Ovviamente cambiano i tempi dei rifornimenti: per l’idrogeno sulla carta bastano pochi minuti, per l’elettrico almeno un’oretta. Ma mentre l’energia elettrica si trova dappertutto, trovare un distributore di idrogeno è decisamente più complicato, anche se enti locali e Hera si stanno adoperando per colmare la lacuna.

Prezzi da 25 mila euro per l’elettrica e 60 per l’idrogeno

In pratica siamo davanti a una sorta di Ape Piaggio versione 4.0, concepita con il supporto tecnico del dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari della locale Università. Con un look piuttosto azzeccato, un’accelerazione entusiasmante, visti i 350 Nm di coppia massima, e una notevole capacità di carico, fino a 2 mila kg. Il progetto è sfidante ed è stato realizzato con il supporto di alcune eccellenze della Motor Valley. Resta, come sempre in questi casi, l’incongnita commerciale. I prezzi, come ci si aspettava, non sono propriamente popolari, vanno da 25 a 45 mila euro per la versione elettrica e da 60 a 80 mila euro per la versione a idrogeno. L’idea che si è avuta dalla presentazione è di trovarsi davanti a un work in progress, con la ricerca di investitori e partner strategici che diano più spessore al progetto Mimì.

– Leggi anche: Lynk 08, l’autonomia in elettrico dell’ibrido plug-in sale a 200 km

– Iscriviti a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico