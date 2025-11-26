Mille Supercharger in Italia: l’ultimo a Busto Arsizio

Mille Supercharger in Italia: Tesla continua ad espandere la sua rete di ricarica anche in Italia. E raggiunge un nuovo traguardo con l’apertura di Busto Arsizio.

Mille Supercharger in Italia: la media è di 11 per stazione

È un Supercharger con grafica celebrativa speciale, quello installato a Busto Arsizio, con livrea tricolore. Ma per la precisione, con l’apertura di 7 nuove stazioni nel 2025, la rete in Italia arriva a 1.088 colonnine su 99 siti di ricarica in tutta Italia. Le nuove stazioni si trovano a Busto, San Benedetto del Tronto, Piacenza, Lodi, Ronchi dei Legionari, Rovereto e Avio, per un totale di 60 nuovi Supercharger. Inoltre, Tesla ha aggiornato ed espanso 14 siti preesistenti con la tecnologia dei nuovi Supercharger V4. I i lavori hanno riguardato i siti di Arezzo, Mercato San Severino, Palmi, Occhiobello, Grosseto e San Giovanni Teatino. Sostituendo i V2 con i nuovi V4 di ultima generazione. La media ora è di 11 colonnine per sito, con potenza minima di 150 kW. Oltre il 75% di tutti i Supercharger ha potenza di 250 kW, per un’autonomia aggiuntiva fino a 275 km in 15 minuti di ricarica.

Le installazioni continuano: presto superata quota 100 location

Era dal 2022 che Tesla non manteneva un ritmo così intenso di installazioni. La previsione di superare i 100 siti sul territorio nazionale entro fine anno. Con prezzi che restano decisamente concorrenziali rispetto alle altre grandi reti in grado di offrire alta potenza. Con l’app Tesla (disponibile anche a chi guida vetture di altre marche), gli utenti visualizzano in qualsiasi momento disponibilità e prezzi delle stazioni Supercharger. Oltre a monitorare lo stato di ricarica e ricevere una notifica quando il veicolo è pronto per riprendere la guida. A questo link trovate la mappa completa delle ricariche Tesla, in Italia e in Europa. La nuova accelerazione del costruttore americano arriva in una fase in cui molti competitor stanno invece frenando. Da ultimo, nei giorni scorsi, dalla Francia è trapelata la notizia di uno stop di Renault ai piani di espansione della rete Mobilize Fast Charge. È un business difficile, in cui Tesla sembra trovarsi a meraviglia.