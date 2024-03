Mille ricariche Alpitronic per Ikea in Germania

Mille ricariche Alpitronic per Ikea in Germania entro tre anni, a servizio dei 54 grandi store della marca svedese, con potenze modulari da 50 a 400 kW.

Mille ricariche Alpitronic per Ikea, commessa con molti zeri

Un’altra grande commessa per l’azienda di Bolzano, che si conferma sempre più leader nelle ricariche ad alta potenza in Europa. In questo caso l’installazione avverrà col partner tecnologico Mer: le ricariche fast e superafast sono destinate a clienti, dipendenti e veicoli elettrici utilizzati nelle consegne. Quanto all’energia, verrà utilizzata solo elettricità verde certificata.

Ikea ha iniziato a installare colonnine di ricarica nei suoi store europei già nel 2013. Cinque anno dopo, due terzi dei negozi in Germania erano già dotati di ricariche, ma con potenze massime di 22 kW in corrente alternata e 20 kW in corrente continua. Ora il panorama delle auto elettriche è cambiato e quei tempi non sono più accettabili. Soprattutto in un mercato come quello tedesco in cui si vendono auto di una certa dimensione (e taglia di batteria).

Altro grande cliente dopo Porsche, Mercedes, Ionity…

Nel comunicato messo in rete, Mer fa sapere che per ricaricare basta l’app Mer ConnectME o una carta di ricarica o app standard di un provider di roaming. “Insieme, vogliamo cambiare il mondo in meglio e rendere il futuro più sostenibile. La visione di Mer di pensare all’elettromobilità in modo olistico, a misura di cliente e sostenibile si armonizza perfettamente con l’obiettivo di IKEA di diventare un’azienda positiva per il clima“, spiega Otto Loserth, Managing Director di Mer Germany.

Per Alpitronic si tratta dell’ennesimo successo sul mercato tedesco, dove l’azienda di Bolzano conta già su clienti come Porsche, Mercedes, Ionity, e EnBW. In Italia, invece, la società guidata da Philipp Senoner è conosciuta soprattutto per le ricariche piazzate in autostrada sulle rete di ASPI, con gestione di Free to X.

Nei giorni scorso, nella stazione Ionity di Bologna, sono diventato operativi le prime due ricariche Alpitronic in Italia con doppio connettore e potenza nominale su singolo connettore fino a 200kW. Per un totale di 400.

Tempi di ricarica fast: i costruttori ci dicono la verità? Guarda il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –